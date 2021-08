Tivoli. Lisari per la difesa tiburtina

La Tivoli Calcio, continua a blindare il reparto arretrato. Infatti,

a disposizione di mister Carlo Pascucci è arrivato un nuovo giocatore: Alessandro Lisari. Il calciatore, classe ’96, vanta diverse esperienze in Serie D con le maglie del SFF Atletico, Ladispoli, Pomezia Calcio ed Ostiamare. “Abbiamo voluto puntellare ancora di più la retroguardia – spiega il direttore sportivo Enrico Pagliaroli – con un innesto di qualità e sicuro affidamento. La rosa che stiamo costruendo, giorno dopo giorno, sono sicuro che si dimostrerà di alto livello e sarà in grado di regalare tante soddisfazioni alla proprietà ed ai tifosi”. L’ingaggio di Alessandro Lisari, arrivato a Tivoli dopo una serrata trattativa, è stato fortemente voluto dalla società. “Stiamo costruendo una squadra forte, in ogni reparto, composta da giocatori di spessore, anche caratteriale – aggiunge la presidentessa Patrizia Diodati -, puntando su esperti e più giovani. Un calciatore come Lisari si rivelerà molto utile lungo la stagione oltre che per le sue caratteristiche tecniche anche per la grinta e determinazione che lo contraddistinguono ”.

