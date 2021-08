Cina: la corsa contro il calo demografico

La via delle riforme

Le coppie cinesi potranno avere tre figli. Si tratta di una mossa per contrastare la minaccia della contrazione demografica, attesa in non più di due anni.

Pechino dunque corre ai ripari contro il calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione dovuti anche alla politica del figlio unico imposta per decenni.

Lo Stato, secondo le nuove disposizioni, “promuove il matrimonio e il parto all’età giusta, l’assistenza prenatale e postnatale”, mentre ogni “coppia può avere tre figli”. Il pacchetto include anche misure di sostegno per le famiglie di carattere finanziario, fiscale, assicurativo, educativo, abitativo e occupazionale. Il terzo figlio non dovrà più affrontare restrizioni per ottenere il permesso di registrazione familiare o un posto nelle scuole, oppure pesare sulla richiesta di assunzione dei genitori.

Sulla via delle riforme, la Cina ha anche approvato una nuova legge sulla privacy in Rete, che costringerà i colossi di Internet a una serie di obblighi nei confronti degli utenti e nel trattamento dei loro dati. In base alle nuove regole approvate dall’Assemblea legislativa del popolo, le società statali e private che gestiscono le informazioni personali saranno tenute a ridurre la raccolta dei dati e ad ottenere il consenso dell’utente per la loro divulgazione.

Le aziende inadempienti potranno incorrere in multe fino a 50 milioni di yuan (7,6 milioni di dollari). I trasgressori rischiano anche di perdere le loro licenze commerciali e di essere costretti a chiudere.