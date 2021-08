Scuola: raccolta firme contro il Green pass

Obbligo nascosto

Insegnanti, studenti, genitori e personale Ata insieme contro il Green pass. In pochi giorni hanno raccolto 15 mila firme da presentare in Senato per bloccare la conversione in legge del decreto sull’obbligo della Carta verde per scuole e università.

Con il modulo sottoscritto, i promotori dell’iniziativa sono anche in possesso del mandato per sollevare un conflitto davanti alla Corte Costituzionale in caso di mancata risposta. Copia della petizione sarà inviata anche alle autorità europee.

I firmatari in sostanza chiedono alle Camere di negare la conversione del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato il 6 agosto scorso. La convinzione alla base dell’iniziativa è quella di non voler sottostare ad un obbligo che nasconderebbe una coercizione nascosta, la vaccinazione cioè a tutti i costi.