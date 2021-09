Il costo della bellezza

Discriminazione di genere

La compagnia aerea brasiliana Gol dovrà pagare alle sue hostess le spese di cosmesi.

Lo ha deciso un tribunale del lavoro, accogliendo un’azione collettiva intentata dal Sindacato nazionale di categoria.

E’ stato formalmente riconosciuto che, diversamente dai loro colleghi di sesso maschile, le impiegate sono tenute a dedicare parte del loro stipendio alla cura del proprio aspetto, come richiesto dal contratto di lavoro stipolato con l’azienda.

Il pronunciamento del giudice sancisce in pratica l’obbligo per la compagnia di fornire gratuitamente alle assistenti di volo e di terra un kit di trucco partecipando poi alle spese sostenute nelle sedute di manicure, depilazione, tatuaggio di sopracciglia e labbra. Si tratta di un contributo mensile di circa 35 euro moltiplicato per 400 dipendenti.

Naturalmente l’azienda si era difesa argomentando che le cure cosmetiche erano semplici “raccomandazioni”.

Il giudice però non ha sentito ragioni ed è stato lapidario: la compagnia si è resa colpevole di una “discriminazione di genere e di una riduzione dello stipendio delle donne” rispetto a quello degli uomini.

Di conseguenza ha sollecitato il pagamento di un risarcimento per pregiudizio morale collettivo di circa 80 mila euro.