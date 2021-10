Le nuove tendenze per i colori dei capelli in vista dell’autunno e dell’inverno

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno cambiano le tendenze e dai più famosi saloni arrivano nuove indicazioni sulle tinte più in voga per i capelli. L’appuntamento con il parrucchiere di fiducia, oltre che per rimediare ad eventuali danni dovuti all’esposizione al sole ed alla salsedine, è anche per assecondare la voglia rinnovamento che arriva con i mesi più freddi.

Due tra i suggerimenti di maggior tendenza sono le tecniche Shimmering Color e Luxury diamond. La prima definisce il colore con tocchi di luce posizionati su punti specifici del taglio, sfruttando la tecnica dell’hair contouring. Il risultato finale è armonico e tridimensionale, fortemente personalizzato. La seconda, invece, illumina e tonalizza la chioma, grazie a una colorazione senza ammoniaca e a un trio di oli dal forte potere nutritivo, che rende i capelli morbidi e setosi.

Altro colore di punta è la schiarita con la tecnica Crystal Illuminage, che si ispira ai cristalli ed ai minerali. Si tratta di zone di luce e ombra sovrapposte che riescono a dar vita ad effetti naturali e raffinati.