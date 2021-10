Una vitamina per proteggere e far risplendere la pelle

E’ diventata di tendenza una vitamina che avrebbe grandissimi benefici sulla pelle. Visagiste e makeup artist delle celebrities, su Instagram e TikTok, stanno consigliando la Vitamina B3, anche detta nicotinamide, ed ormai è diventata una moda.

Una moda che, effettivamente, ha dei solidi basamenti scientifici. Secondo i consigli di bellezza, #beatytips, sui social la Vitamina B3 sfiamma la pelle, riduce l’acne, riduce le rughe e le macchie, illuminando il colorito. E’, quindi, l’ingrediente che non può mancare in gocce, sieri e creme per l’autunno.

La Vitamina B3 è presente naturalmente in alcuni alimenti come la carne, in particolare il fegato, i fagiolini, il grano e l’avena, l’olio di palma, i legumi, il lievito, i funghi, le noccioline, il latte, il tè ed il caffè. Questa sostanza è già raccomandata dai nutrizionisti per le sue proprietà benefiche.

Secondo alcuni studi, come quelli del dipartimento di dermatologia dello Sri Guru Ram Das Institute of Medical Science and Research di Punjab, India, riportati dall’Ansa, la Vitamina B3 porterebbe ad un calo significativo delle rughe con formule di creme al 5% mentre per un incremento della luminosità ed una diminuzione delle macchie della pelle anche concentrazioni al 2%.