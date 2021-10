Promozione 2021/22: l’attesa è finita, il focus sulla 1° giornata 

Fiano Romano – Guidonia

Match sicuramente interessante quello che va in scena allo stadio “Sandro Pertini” di Fiano Romano: i tiberini ospitano il Guidonia in quella che si preannuncia essere una gara tra due squadre che mirano alla parte alta della classifica. Diversi i percorsi delle due compagini in Coppa Italia: il Guidonia è ancora in corsa per l’ambito trofeo, dopo aver vinto il derby contro Zena Montecelio (con il risultato finale di 3-1) ed aver superato il Setteville Caserosse dopo i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari erano terminati a reti bianche.

Il Fiano Romano invece ha terminato al primo turno la sua corsa alla Coppa Italia, dopo essere uscito sconfitto dal match interno contro il Castrum Monterotondo per una rete a zero. Mister Antoniutti si dice fiducioso dei suoi ragazzi in vista dell’esordio stagionale, ma deve stare attento ad un Guidonia che verrà sicuramente supportato dai suoi tifosi: nell’ultimo allenamento infatti i ragazzi di mister Mariani hanno assistito alla coreografia di fuochi d’artificio organizzata dai supporters guidoniani in vista dell’esordio stagionale.

Nomentum – Castrum Monterotondo

Il match di cartello di questa prima giornata è sicuramente il derby eretino tra Nomentum e Castrum Monterotondo: le due compagini si affrontano in questa stracittadina per la prima volta allo storico Stadio “Fausto Cecconi” di Monterotondo, con il Castrum che, paradossalmente, si ritrova a giocare in trasferta.

I gialloblu, nonostante siano al primo anno in questa categoria senza contare le sei gare ufficiali della scorsa stagione poi interrotta per Covid, hanno vinto i primi due turni di Coppa Italia battendo in trasferta il Fiano Romano (0-1) e poi al Pierangeli il Fidene (3-1). Dopo un inizio di preparazione difficile, soprattutto a causa di un piccolo focolaio di casi Covid all’interno del gruppo squadra, mister Checchi si dice più che soddisfatto dei suoi ragazzi. A detta dell’allenatore, la squadra se la può giocare con tutte le avversarie del girone ma ci vuole concertazione e forza di volontà. Intanto per domenica è attesa una larga fetta di pubblico gialloblu.

Per quanto riguarda i “padroni di casa” del Nomentum, i ragazzi di mister Lauretti sono usciti al primo turno di Coppa Italia dopo la sconfitta interna con il Fidene, eliminato a sua volta proprio dai “cugini” del Castrum. Nonostante ciò, i recenti piazzamenti della società nel campionato di promozione hanno fatto sì che il Nomentum sia stata indicata dagli addetti ai lavori come una delle favorite per la vittoria finale: il pronostico per il derby di domenica dunque, pende tutto dalla sua parte.

Zena Montecelio – Setteville Caserosse

Altro match, altro derby: stavolta ci spostiamo nella “Città dell’Aria” dove lo Zena Montecelio, nella splendida cornice del “Piero Fiorentini”, ospita il Setteville Caserosse.

Entrambe le compagini, sono uscite dalla Coppa Italia proprio a causa della “terza sorella”: il Guidonia. Anche la prima giornata di campionato dunque, lascia ancorate sia la squadra allenata da mister Porcari che quella allenata da Di Vico all’interno del comune di Guidonia.

Dopo più di un anno di attesa, la voglia in casa dei grifoni della capitale non manca di certo: mister Porcari vuole ripetere lo stesso inizio di campionato avuto nella stagione passata, poi fermata a causa della pandemia. La rosa è rimasta praticamente invariata, i grifoni non vogliono di certo fare da comparsa.

Il Setteville Caserosse torna in campo dopo la scottante eliminazione in Coppa Italia per mano del Guidonia: i ragazzi di mister Di Vico, in superiorità per gran parte della ripresa, non sono riusciti a sbloccare la gara ed i tiri dal dischetto sono stati fatali per i biancoazzurri. Da domenica però comincia un’altra storia, fischio d’inizio al Fiorentini previsto per le ore 11:00.

Villa Adriana – Bellegra

Esordio casalingo per il Villa Adriana, che a Castelverde ospita la compagine del Bellegra.

Dopo un inizio di stagione non esaltante a causa della sconfitta in Coppa Italia al primo turno in casa del Vicovaro. I ragazzi di mister Gianni, lungamente in superiorità numerica a causa dell’espulsione dell’estremo difensore avversario, non sono riusciti a ribaltare l’iniziale doppio svantaggio, la rete di Tani in chiusura della prima frazione di gioco non è bastato.

I “Coccodrilli” sono atteso da un match che sembra alla portata, ma che potrebbe diventare anche un importante scontro salvezza. Già dalla prima giornata sono in ballo punti pesanti.

Rocca Priora RdP – Vicovaro

Trasferta ai Castelli Romani per il Vicovaro, per un match che si preannuncia proibitivo per i ragazzi di mister Lillo. L’inizio di stagione si è rivelato molto positivo: sono infatti arrivate due vittorie molto importanti, contro il Villa Adriana, per 3-1, e poi ai calci di rigore contro la Vis Subiaco in un match caratterizzato dalle discutibili decisioni arbitrali (almeno secondo gli arancio verdi).

Mister Lillo può contare su una rosa di qualità ma soprattutto su uno stato di forma strabiliante di bomber Catracchia a segno numerose volte nelle amichevoli pre-campionato ed autore di una doppietta nell’esordio stagionale proprio contro il Villa Adriana. Anche il Rocca Priora Rdp però ha passato i primi due turni di Coppa Italia: la squadra di mister Guazzoli sembra essere molto attrezzata e punta a fare il grande salto nella massima categoria regionale, gli arancioverdi di Lillo faranno di tutto per rovinare la festa ai padroni di casa.

Vis Subiaco – Vivace Grottaferrata

Esordio casalingo per il Vis Subiaco, che ospita tra le mura amiche del rinnovato Stadio “San Lorenzo” ospita la Vivace Grottaferrata.

I ragazzi di mister Ferretti vogliono fare un campionato da protagonisti, dopo aver terminato la stagione 2019/2020 al quarto posto, alle spalle di La Rustica, Sant’Angelo Romano e Riano, e dopo aver iniziato la scorsa stagione con tre vittorie ed un pareggio nelle quattro partite disputate prima dell’interruzione a causa della pandemia.

Quest’anno, nella stagione che si spera riporterà alla normalità calciatori e tifosi, c’è tanta voglia di fare bene. In Coppa Italia è arrivata l’eliminazione al secondo turno per mano del Vicovaro, uscito vincitore dalla lotteria dei rigori.

L’avversario di giornata è la Vivace Grottaferrata, neopromossa dopo aver vinto il campionato di 1° Categoria 2019/2020 (col nome di Vivace Furlani) e dopo aver esordito nella categoria regionale cadetta nelle prime cinque giornate della scorsa stagione. La squadra dei castelli romani è approdata al terzo turno di Coppa Italia grazie ad un ripescaggio: i ragazzi di mister Gioacchini, dopo aver vinto il derby contro la Bi.Ti. Marino per 5-1, sono stati eliminati ai rigori dall’Atletico Morena ma sono stati ripescati proprio per l’ampia differenza reti accumulata tra primo e secondo turno.