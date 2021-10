Elezioni Fiano Romano: lo spoglio in tempo reale

Cinque candidati si contendono la poltrona da Sindaco a Fiano Romano. Dopo un’infuocata campagna elettorale ora è il momento dei conti.

In corsa per la fascia tricolore ci sono Davide Santonastaso, Fiano 2030, che raccoglie il testimone dell’Amministrazione uscente guidata da Ottorino Ferilli. Oltre lui si sono candidati Nicola Santarelli, Insieme per Fiano, Andrea De Fabiis con Centrodestra Unito, Simona Bossi con Alternativa di Popolo e Solidea Scarafoni con Fiano Romano in Movimento.

AGGIORNAMENTO ORE 17.15: E’ quasi un plebiscito per Davide Santonastaso che vince superando in alcune sezioni il 50 per cento dei voti. La percentuale si abbassa molto nella sezione relativa al quartiere Palombaro-Felciare. Simona Bossi e Nicola Santarelli non sono apparsi nella sede di voto, mentre Andrea De Fabiis e Solidea Scarafoni hanno presenziato allo scrutinio.

AGGIORNAMENTO ORE 16.05: L’affluenza alle urne è stata del 61.10%, leggermente inferiore al 2016 quando si fermò al 63.8% degli aventi diritto.