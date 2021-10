Elezioni San Polo dei Cavalieri: lo spoglio in tempo reale

Dopo 10 anni di amministrazione targata Paolo Salvatori a San Polo dei Cavalieri è l’ora del cambiamento. Salvatori, dopo due mandati consecutivi, ha ceduto il testimone a Simone Mozzetta, esponente storico della sua maggioranza. La loro lista è rimasta la stessa, Io Vivo San Polo.

Uno solo lo sfidante che si è fatto avanti e si tratta di Mirko Fina, con la lista Adesso San Polo, già consigliere d’opposizione in questi ultimi cinque anni ed iscritto ad Italia Viva.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40: In attesa di dati ufficiali la vittoria è andata a Simone Mozzetta, Io Vivo San Polo, che ha ottenuto 88 voti in più del suo sfidante, Mirko Fina di Adesso San Polo, su 1.540 votanti in totale.