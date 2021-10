Torna il Pallone d’Oro, 5 i finalisti italiani

Dopo un anno di stop, torna il premio più prestigioso del mondo del calcio: il Pallone d’Oro. E per l’Italia si sentono gli effetti: nella lista dei 30 candidati spiccano cinque azzurri, Nicolò Barella, Jorginho, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Gigio Donnarumma, quest’ultimo in corsa per la vittoria del Trofeo Yashin, riservato al miglior portiere. Tra gli altri calciatori in corsa per la vittoria, ci sono Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Romelu Lukaku, Kylian Mbappé. Il vincitore sarà annunciato a Parigi il 29 novembre.

