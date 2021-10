PROMOZIONE – Nomentum: vittoria all’inglese a Guidonia

Primo gol stagionale per il n°9 che si sblocca dopo l’ottima prestazione anche nel derby contro il Castrum nella quale però non era riuscito a trovare la via del gol. Tanti cambi di formazione per mister Lauretti che stravolge la rosa titolare rispetto alla prima giornata: giocano dal primo minuto Matteo e Daniel Bacchi, Colafigli, Nappi, Mattia e Polidori. Confermati Silvi tra i pali, Davide Sacripanti, Maresca, De Dominicis e Ferrara.

Prima occasione per il Guidonia che al 9’pt sfiora il vantaggio con un tiro-cross beffardo di Neroni, che impegna Silvi il quale è bravo ad evitare la rete. Vantaggio ospite che arriva al 12’pt grazie alla rete di Maresca che trova una splendida rete su assist del n°11 di giornata, Daniel Bacchi. Il Guidonia risponde con un’altra conclusione di Neroni che trova ancora una volta sugli scudi l’estremo difensore ospite Silvi. Il Nomentum gestisce bene il vantaggio e rischia solo nel finale di frazione quando Cioffi spreca un contropiede mandando alto da ottima posizione.

Nella ripresa, il Nomentum trova il gol del raddoppio proprio con Sacripanti, bravo a mettere in rete l’assist del neoentrato Lanzoni, il quale sfugge via in velocità alla retroguardia avversaria. Il Guidonia prova ad accorciare le distanze anche con gli ingressi di Evangelista e Cecchini ma il risultato non cambia: da segnalare solo a pochi minuti dal novantesimo il palo colpito da Cioffi, sicuramente molto propositivo ma poco freddo sotto porta i più di un’occasione.

Grazie a questa vittoria, il Nomentum si porta a tre punti in classifica e rialza la testa dopo la sconfitta nel derby della prima giornata. Nel prossimo weekend, gli amarantoblu ospiteranno allo Stadio “Fausto Cecconi” il Passo Corese, unica squadra del girone a punteggio pieno. Partenza lenta invece per il Guidonia, che dopo due giornate ha collezionato solamente un punto. I ragazzi di mister Mariani domenica prossima affronteranno lo Zena Montecelio, in quella che sarà una vera e propria rivincita del primo turno di Coppa Italia andato in scena meno di un mese fa. Un derby che questa volta però varrà tre punti in classifica.

Tabellino

Acd Guidonia

Morgante, Fenili, Montanari, Figlioli (C), Ciampini, De Santis, Neroni (15’st Cecchini), Fabiani, Cioffi, Achilli, Stella (1ìst Evangelista). A disp: D’Ippolito, Parisi, Di Renzo, Procaccianti, Callegari, Antonazzo, Faraoni. All: Mariani.

Nomentum

Silvi, Bacchi M., Colafigli, Nappi (39’st Petrocchi), Mattia (26’st Sacripanti S.), Polidori, Ferrara (1’st Lanzoni), Maresca, Sacripanti D. (33’st Tiscione), De Dominicis (20’st Ierardi), Bacchi D. A disp: Minati, Garfagnoli, Nefzi, Messina. All: Lauretti

Arbitro: Sig. Silvio Settimi (Viterbo); Assistenti: Sig. Fatjon Gega (Frosinone), sig. Emanuele Puccia (Frosinone)

Marcatori: 12’pt Maresca (NO), 6’st Sacripanti D. (NO)

Note: ammoniti Figlioli (GU), Maresca (NO), Cioffi (GU), All. Mariani (GU), Fenili (GU)

Rec: 1’pt – 4’st

Luca Pellegrini