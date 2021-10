Libertà produttiva per i vaccini

I Brevetti dei vaccini siano disponibili per ogni impresa farmaceutica. Fare questo è possibile cambiando i modelli economici. Mettere la persona e l’umanità al primo posto e non perdere mai questo riferimento centrale. In definitiva chi nella Storia ha promesso diversi modelli ha fallito se abbiamo tanta povertà, tanti disoccupati, tanta disperazione.

A parlare è Papa Francesco. L’occasione è quella del Messaggio al suo incontro coi Movimenti Popolari.

Quindi entra in modo esplicito sulla grande questione sollevata quando si iniziò la produzione dei primi vaccini ma chiaramente rimasta inascoltata. Francesco la riprende e la esplicita a chiare lettere. “Siano liberalizzati i brevetti!” E alle grandi imprese produttive dei vaccini: “Compiano un gesto di umanità e permettano che ogni Paese, ogni popolo, ogni essere umano, abbia accesso al vaccino”.

Non dimentica di rivolgersi direttamente ai piani alti del potere globale: “Voglio chiedere, in nome di Dio, ai gruppi finanziari e agli organismi internazionali di credito di permettere ai Paesi poveri di garantire i bisogni primari della loro gente e di condonare quei debiti!”