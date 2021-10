MENTANA – Vinti 5 mila euro al lotto, ma non si presenta nessuno a ritirarli

C’è un fortunato vincitore a Mentana di una somma di oltre 5 mila euro. Dopo tre settimane, però, non si è ancora presentato nessuno per la riscossione, nonostante si possa incassare e prenotare solo in loco. Ecco perché i gestori della Tabaccheria Petralia di via Moscatelli 116 hanno lanciato un appello per cercare il fortunato e ignaro vincitore. “Ci troviamo una vincita del Lotto del 2 ottobre di oltre 5 mila euro non riscossa né prenotata – spiegano – e si può incassare e prenotare solo da noi. Si tratta di una giocata di 2 euro sull’ambo e 1 euro sul terno Lotto più. La scadenza è il 2 dicembre, quindi chiediamo di controllare nelle vostre borse o portafogli se siete voi i vincitori”.

