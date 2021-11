GUIDONIA – Palazzetto, 14 mila euro per vigilarlo un mese e mezzo

Si avvicina l’apertura per il Palazzetto dello Sport situato al bivio di Guidonia. Dopo la dichiarazione di agibilità del primo ottobre, e gli interventi di pulizia eseguiti a metà mese, che hanno coinvolto sia i locali interni che quelli circostanti, sabato 30 ottobre l’amministrazione Barbet ha pubblicato un avviso esplorativo per la gestione temporanea della palestra a seguito della proposta della “Atlante Eurobasket Roma”, società sportiva dilettantistica di Serie A2, che potrà usufruire del Palazzetto fino al termine della stagione in caso di assegnazione dell’impianto. Il bando scadrà martedì, dopodiché sarà l’ora delle ufficializzazioni. Intanto, stando a quanto si legge nella determinazione del dirigente n. 42 del 27 ottobre 2021, sono state pubblicate anche le spese che riguardano il servizio di vigilanza dell’impianto, spesso in passato oggetto di furti e di atti di vandalismo. Il Comune per questo motivo ha prevenuto ulteriori danni, provvedendo ad affidare con urgenza il servizio straordinario di vigilanza armata con piantonamento fisso armato per la custodia dei locali alla ditta Securitas Metronotte Srl per 52 notti (dalle 20.30 alle 7.30 del giorno seguente) a partire dal 19 settembre 2021. Il servizio, che si estenderà quindi fino al 7 novembre, è costato alle casse comunali 13.956,80 euro iva inclusa.

di Valerio De Benedetti