Altro antivirale contro il Covid …. Deve essere approvato da Fda

L’annuncio è trionfalistico. Il nuovo farmaco riduce gli effetti peggiori del Covid: ospedalizzazione e morte. Si azzardano anche le percentuali: 89% nei soggetti considerati più vulnerabili. Deve essere assunto da i tre ai cinque giorni dai quali si scopre di essere stati contagiati dal famoso coronavirus. Si chiama Paxlovid e contrasta un enzima che facilita la proliferazione del virus. Assumerlo quini rallenta l’attività di moltiplicazione nell’organismo del virus. (Cosiddetta proteasi).

La fase di sperimentazione clinica è tra il 2 e il 3, in sostanza non ultimata. Al momento la verifica sugli effetti sono indirizzati a persone adulte positive al Covid e non ospedalizzate.

Secondo i primi riscontri si evita l’ospedale nell’89% dei casi. Presto tutti i dati sperimentali saranno trasmessi alla Food and Drug Administration (Fda).