Europei Itf Taekwondo, medaglia d’argento per la guidoniana Valeria Checcucci

Valeria Checcucci è medaglia d’argento agli Europei Itf di Taekwondo. L’atleta del Team Rinaldi Guidonia, convocata dalla nazionale italiana per la competizione, ha ottenuto il secondo posto nello junior sparring over 55 to 60 kg. Un importante risultato per la 15enne, che era volata lunedì a Benidorm in Spagna insieme alle altre due guidoniane Gaia Flamini (19) e Viola Roggi (17). Valeria, che ha mosso i primi passi di Taekwondo alla tenera età di 7 anni, è rientrata nella giornata di oggi in Italia accolta con grande entusiasmo da tutti i suoi compagni e maestri.

di Valerio De Benedetti