Ecco come segnalare una buca pericolosa

Come fare?

Uno degli incubi degli automobilisti sono sicuramente le buche, che nel nord est non mancano sicuramente. In ogni modo, esiste una via oltre imprecazioni e preoccupazioni: la legge 241/90 , che sancisce il diritto di ogni cittadino di segnalare un’anomalia o un disservizio direttamente all’ente gestore, e che prevede l’apertura di un procedimento amministrativo sull’esito del quale il cittadino ha il diritto di essere informato. Perciò per segnalare una situazione di pericolo è sufficiente inviare con raccomandata A/R o PEC una segnalazione al proprietario o al gestore di quella strada, chiedendo di essere informati sulla prosecuzione del procedimento. L’ente destinatario ha trenta giorni di tempo per fornire una risposta e indicare come intende procedere, dando un riscontro completo al quesito o giustificando l’eventuale rifiuto dell’istanza. Qualora non giunga una risposta entro i termini di legge, è possibile rivolgersi alle autorità di Polizia affinché venga attivata la magistratura. Quindi, qualunque cittadino è libero di intraprendere un vero e proprio procedimento amministrativo.

La segnalazione

L’ultima segnalazione è della buca sita in Via Marche all’altezza del civico 57 a Fonte Nuova. Il lettore faceva notare come questa situazione potrebbe causare problemi a chi guida.

FGI