TIVOLI – Cartellone selvaggio, pugno duro dei vigili urbani

Qualcuno intralcia il passaggio dei pedoni, qualcun altro è installato nei pressi di incroci e passaggi pedonali a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal Codice della Strada. Nessuno di essi è mai stato autorizzato dal Comune.

La Polizia Locale di Tivoli inizia la guerra agli impianti pubblicitari abusivi. Venerdì 18 novembre il nuovo Comandante dei vigili urbani Antonio D’Emilio ha firmato cinque ordinanze di rimozione nei confronti di altrettanti cartelloni ubicati lungo via Tiburtina nella zona di Tivoli Terme anche al fine di garantire la sicurezza stradale e non ingenerare confusione e distrazione agli utenti della strada.

I provvedimenti fanno seguito ad una relazione di servizio stilata dagli agenti lo scorso 15 novembre dopo un sopralluogo durante il quale è stata accertata la mancanza del titolo autorizzatorio per l’installazione dell’impianto pubblicitario.

