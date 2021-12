Palombara e Vallepietra gemellano le bande

Gemellaggio tra le bande musicali di Palombara Sabina e Vallepietra. E’ stato siglato in occasione della Festa di Santa Cecilia celebrata nei giorni scorsi nel piccolo paesino della Valle dell’Aniene che ospita il Santuario della Santissima Trinità. Erano presenti alla cerimonia i sindaci dei rispettivi comuni Alessandro Palombi e Flavio De Santis. “Una giornata intensa ricca di emozioni e di buoni propositi per il futuro”, hanno definita i due sindaci. In seguito alla funzione religiosa, officiata da Don Pierluigi Nardi, Vallepietra, Palombara Sabina e Turania, accomunati dalla fede e tradizione storica della SS. Trinità e dalle comuni radici montane, hanno stretto un solenne patto di amicizia, che lega le comunità nell’interesse reciproco di crescita sociale e di condivisione culturale delle antiche tradizioni dei popoli.

