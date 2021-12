140 milioni di euro a fondo perduto per discoteche, palestre, cinema

Uno strumento definito “speciale” dal ministro dello sviluppo economico Giorgetti, ovvero 140 milioni di euro di contributi a fondo perduto per supportare discoteche, palestre, cinema rimasti chiusi durante l’emergenza Covid. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto ai contributi già previsti per le attività d’impresa e professioni nei decreti Ristori e Sostegni. Per accedere a questa tornata di finanziamenti, bisogna fare richiesta all’Agenzia delle Entrate in via telematica a partire dal 2 dicembre e fino al 21 dicembre 2021.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare le domande, fanno sapere dal Mise, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00, il sostegno è ridotto in modo proporzionale sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di richieste inviate, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.