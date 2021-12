Crescita sì, ma non è uguale per tutti

Qualche discrepanza nella ripresa economica dell’Italia affiora: secondo il rapporto Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno), al Sud resta più contenuta, solo il 5% rispetto al resto d’Italia, con una stima della crescita del 12,4% del suo Pil, contro il 15,6% per il Centro-Nord. Questo è dovuto soprattutto alle minori esportazioni e all’occupazione vulnerabile, con un tasso molto ristretto e con una dinamica salariale “piatta”: rappresentano ad esempio il 15,3% i dipendenti con redditi bassi rispetto all’8,4% in quelle centro settentrionali, mentre è più forte la flessibilità del mercato del lavoro con il ricorso al tempo determinato per quasi 920 mila lavoratori (22,3% rispetto al 15,1% al Centro-Nord) e al part time involontario (79,9% al Sud contro 59,3% al Centro-Nord). Questo porta “naturalmente” a una frenata nei consumi.

Lo Svimez ci dice anche che il Pil pro-capite al Sud è circa la metà di quello delle regioni più ricche: 19.200 euro contro 35.000.