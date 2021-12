MENTANA – Riapre le porte al pubblico il campo comunale “Alessandro Testardi”

Dopo diversi anni nel quale versava nello stato di abbandono, il campo dedicato ad “Alessandro Testardi”, giovane di Mentana scomparso prematuramente a causa di un malore, torna in attività. La gestione è stata affidata all’ASD Nomentum, società che milita nel campionato di Promozione, guidata dal presidente Simone Ruggeri il quale (come riportato in questo articolo risalente a giugno 2021) verserà 1800 euro all’anno per l’utilizzo dell’impianto situato a Via Einaudi. La società inoltre dovrà garantire anche la manutenzione del verde e dei manti erbosi.

Nella giornata di domani è prevista una partita tra le vecchie glorie del calcio mentanese: match dal forte valore simbolico in ricordo di Alessandro Testardi, una giovane promessa del calcio locale, morto il 19 aprile del 2003 a 16 anni, mentre giocava a calcio sul campo dell’Albula durante la partita Bagni-Monterotondo. Si è accasciato a terra ed è stato trasportato d’urgenza all’ ospedale di Tivoli, ma vi è giunto senza vita. Il ragazzo soffriva di cuore ed è morto d’infarto.

Al termine dell’evento sportivo, è previsto un ricco buffet oltre all’intervento del sindaco di Mentana, Marco Benedetti, che si è battuto per la riqualificazione del bando sin da quando era consigliere comunale d’opposizione; e dell’amministrazione comunale. L’ingresso è libero, ma sono caldamente invitate tutte le realtà sportive della città di Mentana.

Luca Pellegrini