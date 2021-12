La Città in Comune: dal congresso del Pd la necessità del dialogo

“Nel congresso del Partito Democratico, dove è stato confermato alla segreteria Marco Feri, a cui rinnoviamo i nostri migliori auguri, abbiamo apprezzato la fermezza della necessità di continuare nel dialogo tra le forze democratiche e di centro sinistra della città per costruire una coalizione concreta e finalmente vincente per le prossime elezioni.

Come La Città in Comune siamo a disposizione ad aprire una stagione di confronto, che metta sul tavolo idee e persone, al fine di dare un serio governo della città e in modo da superare inutili personalismi che troppe volte hanno bloccato percorsi di crescita politica.

Tivoli merita un’altra guida, la nostra città merita un’altra amministrazione e noi siamo qui per realizzarlo insieme a chi ha messo come priorità il benessere della collettività”. Per la Città in Comune, Riccardo Reali

Condividi l'articolo: