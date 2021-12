Monterotondo – Un uomo in mutande accanto al letto, è il ladro in azione

E’ entrato scalzo e in pantaloncini cortissimi in un appartameto per rubare. Il fatto è accaduto la scorsa notte, alle 4.55, quando un uomo si è introdotto in una casa che si trova al pianterreno in via Garigliano, in calzini, pantaloni ripiegati fin sotto le natiche e maniche rigirate fin sopra l’avambraccio. Era notte fonda, faceva un discreto freddo, ma queste misure lo hanno probabilmente aiutato a non impiagliarsi nei mobili.

Stando ai timer delle videocamere a infrarossi, l’uomo è entrato e uscito in pochi minuti dall’abitazione.

Il proprietario di casa si è accorto solo al suo risveglio del furto: mancavano poche centinaia di euro dalla borsa della sorella.

I filmati saranno messi a disposizione delle autorità competenti.