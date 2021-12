Covid, registrato il dato più alto della quarta ondata

L’ultimo bollettino del ministero della sanità ieri ha conteggiato 23.195 i nuovi casi di positività al Covid-19 e 129 i decessi rispetto ai 20.677 nuovi contagiati e 120 decessi del giorno precedente. È il dato più alto della quarta ondata. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 634.638, ovvero 142mila in meno rispetto ai 776.563 di ieri. Il tasso di positività è salito dal 2,7% al 3,7% in poche ore. Sul fronte del sistema sanitario i ricoveri continuano ad aumentare: con 84 ingressi del giorno, le terapie intensive sono 7 in più, e arrivano a quota 870, mentre i ricoveri ordinari sono in tutto 7.309, facendo registrare +146 ingressi (il giorno prima +212). Dall’inizio dell’epidemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 5.282.076, mentre da febbraio 2020 si contano 135.178 vittime.

