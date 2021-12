Debutto dell’alta velocità in Francia, da Milano a Parigi in 7 ore

Ieri mattina sono partiti da Parigi e Milano i primi due Frecciarossa 1000 che hanno segnato il debutto dell’Alta Velocità targata Trenitalia e Ferrovie dello Stato in Francia. Una tappa storica nell’evoluzione del mercato ferroviario europeo. Un viaggio di 7 ore che avvicina l’Europa.

Alle due iniziali corse giornaliere di andata e ritorno tra Parigi Gare de Lyon e Milano Centrale, via Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane e Torino se ne aggiungeranno poi altre tre giornaliere di andata e ritorno tra Paris Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu e Lyon Perrache. In tutto Trenitalia effettuerà 10 corse per quasi 5.000 posti al giorno tra Parigi e Lione.

“Ci vediamo a meno di un anno da adesso, circa alla fine del 2022 e uniremo Madrid e Barcellona”, ha detto Luigi Corradi, ad di Trenitalia, “Dopo il debutto in Francia è questo il prossimo obiettivo che si pone Trenitalia. Diciamo che per noi non è importante aver rotto o no un monopolio ma aver creato un treno che veramente è un treno europeo, infatti iniziamo in Francia ma poi in futuro andremo in Austria, in Germania, vedremo”.