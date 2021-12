Sanità, Zingaretti inaugura un nuovo hub vaccinale a Tivoli

Questa mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha inaugurato il nuovo Hub Vaccinale per adulti della ASL Roma 5 a Tivoli. Alla cerimonia di apertura erano presenti il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Marco Vincenzi, il direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e il sindaco di Tivoli, Giuseppe Proietti. In nuovo Hub è stato realizzato all’interno del Palasport “Paolo Tosto”, concesso dal Comune in comodato d’uso gratuito. Si tratta di una grande struttura dotata di ampi spazi interni e parcheggi, situata in una posizione facilmente raggiungibile e a poca distanza dal casello autostradale della A24 di Castel Madama.

“Se finora stiamo vincendo la battaglia della pandemia è grazie alla scienza, ai vaccini, ma anche grazie ai corretti comportamenti delle persone. Abbiamo combattuto in questi mesi e i risultati positivi si vedono, ora dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore e mettere in sicurezza i nostri figli dai rischi di un virus maledetto, molto più insidioso di quanto si pensi” ha dichiarato il Presidente Zingaretti.

“Si apre un nuovo Hub che potenzia l’offerta sul territorio della Asl Roma 5 e che potrà fare fino a 2 mila somministrazioni al giorno. Stiamo correndo nella campagna vaccinale, anche nella fascia pediatrica abbiamo avuto un buon inizio. Abbiamo un vantaggio da difendere e non dobbiamo abbassare la guardia” ha commentato l’Assessore D’Amato.

“Il nuovo centro vaccinale anti-covid 19 di Tivoli – spiega Santonocito – è già prenotabile e aprirà ai cittadini a partire da domani mattina e sarà attivo 7 giorni su 7 dalle 8:00 alle 20:00 e va a sostituire, ampliando l’offerta e il comfort, quello di Palazzo Cianti che dedicheremo esclusivamente alle vaccinazioni pediatriche. Nel nuovo Hub si potrà arrivare fino a duemila vaccinazioni al giorno. Tutto ciò è stato possibile grazie alla sinergia e comunione d’intenti tra Regione e Comune, che ringrazio, e al grande lavoro di tutti i nostri operatori”.

