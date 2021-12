Covid Lazio, quasi 2.500 i nuovi contagi, mille i guariti

Otto morti e 2.497 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio in un giorno. E’ il bilancio dell’ultimo bollettino. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.265 tamponi molecolari e 37.439 antigenici con un tasso di positività al 4,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.214. I ricoverati sono 908 e 123 le terapie intensive occupate, 5 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 958 persone. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha cancellato il concertone di Capodanno. Obbligo della mascherina all’aperto in tutta la Regione da oggi.

