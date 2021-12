Marcellina, ginnastica al centro anziani con gli 8mila euro della Regione

È stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo per la realizzazione del “Progetto TE- Lazio per la terza età” a sostegno delle attività dei Centri anziani pubblici. Anche il Comune di Marcellina, che ha aderito con una proposta approvata in Giunta lo scorso ottobre, è risultato beneficiario di un finanziamento di 8 mila euro per iniziative da realizzare nel Centro Anziani per contrastare l’isolamento nella terza età attraverso attività culturali e ricreative.

“Grazie a questo finanziamento, sarà possibile proseguire le attività della ginnastica e realizzare altre iniziative culturali e ludiche”, ha fatto sapere il sindaco Alessandro Lundini.

