Fiano Romano – Assegnato l’appalto per quattro concorsi di classe C/C1

Assegnato l’appalto per quattro concorsi di classe C/C1 a Fiano Romano.



Il 21 gennaio il Comune di Fiano Romano ha individuato il soggetto che organizzerà e gestirà 4 procedure di concorso per la copertura di altrettanti posti di categoria C/C1 che andranno a lavorare presso il Comune.



I profili professionali che verranno richiesti sono vari, relativi a professionisti competenti nella gestione di metodologie di

funzionamento di sistemi e processi gestionali. Si tratta probabilmente di consiglieri tecnico-amministrativi.

La società che gestirà la selezione è stata individuata tramite affidamento diretto, mediante una trattativa svolta attraverso il MEPA, Il Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

A gestire i concorsi sarà lo studio romano STAFF R.U. srl, una società di Consulenza e Servizi alle imprese che opera dal 1967 su tutto il territorio nazionale nella selezione e gestione delle risorse umane, e che per questo servizio prenderà 14.000,00 euro netti, ovvero 17.080,00 euro comprensivi di IVA.



Per legge, le stazioni appaltanti, come in questo caso il Comune, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi a patto che il loro importo sia inferiore a 40.000 euro.