VICOVARO – Elezioni da rifare, parla il sindaco spodestato dai giudici

In riferimento all’articolo VICOVARO – Annullate le elezioni comunali: si torna alle urne, dal sindaco di Vicovaro Nello Crielesi riceviamo e pubblichiamo:

“Per la prima volta nella storia della Valle dell’Aniene vengono annullate le elezioni comunali, per un mero vizio di forma, che è stato ritenuto prevalente rispetto al voto popolare.

Le sentenze vanno rispettate, ma questo non può esimerci dalla giusta critica che facciamo ad un PQM che licenzia la vicenda con 7 righe di motivazione, tenendo anche conto delle recentissimi pronunce dello stesso Consiglio di Stato, che per analoghe vicende, sposavano le nostre ragioni.

Purtroppo questa sentenza arresterà inevitabilmente i tanti progetti cantierati e progetti in corso che avevamo messo in campo in questo anno di amministrazione.

Ad ogni modo siamo determinati e pronti per affrontare nuovamente le prossime elezioni”.