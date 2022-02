Licenza – Al Museo dell’Aquila reale è Darwin day

Al MusAq, il Museo dell’Aquila reale, il 12 febbraio 2022 l’evoluzione ed il mondo naturale si mettono ancora una volta in gioco in occasione del Darwin Day 2022 con un evento che celebra i valori della ricerca e del pensiero razionale. Un incontro con naturalisti ed un evento Aquila chrysaetos in cui allestimenti e postazioni interattive avvicinano i visitatori al mondo naturale e culturale del grande rapace.

Una serie di iniziative:

GALAPAGOS LA NATURA SI FA IMMAGINE | NATURA IMMAGINATA

Installazione fotografica di viaggio di Diego Mantero dal 12 febbraio al 3 marzo 2022

CONVERGENZE EVOLUTIVE

– Naturalisti in visita (Visita specialistica) ore 11:30 e 15:30

– Laboratorio di robotica e simulazioni ore 15:30

– Giochi e interazioni a tema ore 11:30 e 15:30 Bambini età 5 – 8 anni

Su prenotazione: infolicenzamusei@gmail.com – 077446031