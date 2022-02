GUIDONIA – Assalto al sexy shop, ladri beccati dalla Polizia

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, i ladri erano all’interno dell’auto e attendevano il momento giusto per tornare in azione perché poco prima era scattato l’allarme. Un’attesa finita in manette.

Così all’alba di oggi, venerdì 11 febbraio, gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato per tentato furto due italiani di 31 e 44 anni originari del frusinate, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Nel mirino dei ladri in trasferta è finito il Sexy Shop “Viktor Kalevala” al civico 47 di via dei Platani, nel quartiere Bivio di Guidonia, fino a qualche anno fa denominato “Il Vizietto”.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, l’assalto al distributore automatico è iniziato alle 3,05 del mattino. Armati di piede di porco, i malviventi hanno forzato la porta di ingresso del locale e hanno puntato al distributore automatico, ma il loro passaggio – sia esterno che interno – è stato captato dal sofisticato sistema di video-sorveglianza collegato col telefono cellulare del titolare.

I ladri hanno tentato invano di scassinare il distributore, protetto da una blindatura rafforzata installata in seguito a precedenti tentativi di furto. Nel frattempo il titolare ha allertato la Polizia e si è precipitato in via dei Platani nella speranza di beccare i malviventi in flagranza. Ci sono riusciti gli agenti intervenuti alle 3,30 con due volanti a sorprendere i due ciociari all’interno di una vettura a bordo della quale dal frusinate erano arrivati a Guidonia.

Quello di stanotte non è il primo assalto ai danni di un Sexy Shop.

Alle 23,30 di mercoledì scorso 9 febbraio nel mirino era finito il distributore automatico di Via della Folgarella 41, a Ciampino, della catena “Il Vizietto” – la stessa che prima gestiva il locale di Guidonia.

Il 30 gennaio stessa sorte per Sexy Shop Automatico sulla Strada Regionale 630 nel Comune di Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, anch’esso della catena “Il Vizietto”. In entrambe i casi le telecamere di video-sorveglianza hanno filmato due uomini – uno dei quali con la tuta del Napoli Calcio – agire con uno schema collaudato: alzare le telecamere, forzare con piede di porco e palo il distributore automatico e infine far manbassa dei soldi.

Gli articoli erotici non li hanno neppure sfiorati.