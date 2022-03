GUIDONIA – Elezioni, fusione a freddo tra La Bianca e Venturiello

Dai candidati alle Elezioni amministrative di Guidonia Montecelio Flora Fusciello, Michele Venturiello, Giorgio La Bianca, Maurizio Lotti, Antonio Tiberi, Marco Mercante, Paolo Greggi, Marco Berlettano, Pietro Scrocca e Alessandro Coccia riceviamo e pubblichiamo:

“La sera del 9 marzo 2022, abbiamo avuto il piacere di rincontrarci per scambiare ed integrare delle idee e per riprendere il percorso intrapreso in precedenza, ribadendo la sintonia nel mettersi a servizio di un progetto politico ancora doveroso a servizio della città e aperto a tutte le forze politiche e a tutte le realtà civiche presenti sul territorio per il bene di tutti i nostri concittadini che VIVONO nel comune di Guidonia Montecelio.

Democrazia partecipata e bene comune sono i valori, e i principi, per questo progetto, di ampio respiro, lungimiranza e fattibilità”.