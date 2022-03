GUIDONIA – Rumori molesti, ristorante e autolavaggio nel mirino del sindaco

I rumori avvertiti risultavano talmente molesti che i vicini sono stati costretti a rivolgersi al Comune. Così ora per due attività commerciali di Guidonia Montecelio è scattato l’obbligo ad adottare provvedimenti per evitare di disturbare il circondario. E’ quanto stabiliscono le ordinanze numero 99 e 100 firmate venerdì 11 marzo dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

Si tratta di due provvedimenti emanati a seguito delle indagini fono-metriche eseguite dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (Arpa) all’interno delle abitazioni di due cittadini residenti rispettivamente a Guidonia Centro e a Villalba al fine di valutare il disturbo prodotto dalle attività.

L’ordinanza numero 99 sarà notificata dalla Polizia Locale all’imprenditrice italiana titolare di un ristorante di pesce specializzato in crostacei e molluschi ubicato in pieno centro cittadino: i tecnici del Dipartimento Pressioni sull’Ambiente-Unità Controlli di Arpa hanno accertato che le emissioni acustiche prodotte dagli impianti del locale eccedono il limite stabilito dalla legge producendo inquinamento acustico con conseguenti implicazioni igienico sanitarie e con pregiudizio della salute pubblica.

L’ordinanza numero 100 verrà notificata invece ad un imprenditore egiziano titolare di un autolavaggio situato nel centro abitato di Villalba: anche in questo caso i tecnici Arpa hanno accertato lo sforamento dei limiti di inquinamento acustico.

Il sindaco Barbet ha ordinato ad entrambi di adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, in particolare riguardo alle aree confinanti con le abitazioni.

A tal proposito i due commercianti dovranno predisporre e trasmettere al Comune, entro e non oltre venti giorni dalla notifica delle ordinanze, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descriva dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione del rumore in modo da rispettare i limiti di legge.

I titolari delle attività hanno sessanta giorni di tempo per realizzare tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.