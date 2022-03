Anche Mentana spegne le luci

Anche il Comune di Mentana tra quelli che hanno aderito a WWF “Earth Hour 2022” l’Ora della Terra, l’iniziativa globale sostenuta e patrocinata anche dall’ANCI che per oggi, sabato 26 marzo dalle 20.30 alle 21.30 proporrà il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, nell’ambito di una mobilitazione per un futuro più sicuro, giusto e sostenibile.

Saranno migliaia le piazze, i monumenti e i luoghi simbolo che si spegneranno in tutto il mondo seguendo i diversi fusi orari. Tutte le Amministrazioni che hanno inteso aderire ad “Earth Hour”, sia per le iniziative previste sia per l’entusiasmo con il quale hanno dato riscontro all’invito del WWF.

Mentana aderirà all’iniziativa spengendo le luci dell’ “Ara Ossario Garibaldina” e dell’adiacente giardino.