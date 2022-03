Che fare oggi

A Tivoli, ingresso a offerta a Villa Gregoriana

Oggi, domenica 27 marzo, seconda e ultima Giornata FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, a ingresso ad offerta. A Tivoli sarà aperta Villa Gregoriana.

Da trent’anni con le Giornate del Fai oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.

Villa Gregoriana – rinominata dal FAI dopo il restauro Parco Villa Gregoriana – è un’area naturale di grande valore storico e paesaggistico nella valle scoscesa tra la sponda destra dell’Aniene e l’antica acropoli romana.

Il sito è noto soprattutto per ospitare la Grande Cascata, e si può considerare un particolarissimo esempio di giardino romantico, per la sua conformazione e per la corrispondenza con il gusto dell’estetica del sublime, tanto caro ai romantici. L’intero percorso all’interno dell’area è stato recuperato dal Fondo Ambiente Italiano a partire dal 2002, ed è stato riaperto al pubblico nel 2005.

A Montecelio teatro a ingresso gratuito

Domenica 27 marzo, ore 18.30, terzo appuntamento di “Esodo – Stagione 2022 del Teatro Chisciotte”. Sarà a Montecelio Andrea Renzi, noto attore e regista italiano di Teatri Uniti, che presenterà al nostro pubblico un suo adattamento teatrale del racconto dello scrittore napoletano Raffaele La Capria “La neve del Vesuvio”.

Andrea Renzi è stato il protagonista, insieme a Toni Servillo, del primo film del Premio Oscar Paolo Sorrentino, “L’uomo in più”. Ha inoltre lavorato con Ferzan Ozpetek, Antonio Capuano, Carlo Virzì, Gabriele Salvatores e Mario Martone. Insomma, per la nostra comunità una bella possibilità di vedere all’opera un artista di livello nazionale.

“Alla fine dello spettacolo – riporta in una nota il teatro – noi chiosciottisti attiveremo una raccolta fondi per i bambini che stanno fuggendo dalla guerra in Ucraina. Il ricavato verrà devoluto agli amici volontari di Time4life che stanno aiutando i profughi in queste ore al confine fra Ucraina e Romania. Un motivo in più per venire a teatro. In tanti”.

Riofreddo, concerto e pomeriggio con la nipote di Garibaldi, ingresso gratuito

Concerto nella casa del figlio Garibaldi, domenica 27 marzo a Riofreddo. Nel museo delle culture di Villa Garibaldi, già casa di Ricciotti Garibaldi figlio dell’eroe dei due mondi, con la manifestazione “Anita&Giuseppe” si ricorderanno l’anniversario dei i 180 anni dal matrimonio di Anita e Giuseppe Garibaldi (26 marzo 1842).

All’evento – fissato per le 16. 30 – sarà presente Annita Garibaldi Jallet, pronipote diretta di Giuseppe Garibaldi.

Per l’occasione si terrà un concerto di musica classica del duo Synfonè presentato da Fausto Sebastiani, compositore e docente al Conservatorio di Frosinone.

Musiche di Gioacchino Rossini, Claudio Mercadante, Mauro Giuliani. Gabriele Pirrotta, al flauto e Giovanni Rossi, chitarra.

Nella stessa giornata il museo – diretto dall’archeologo Paolo Rosati – festeggerà i 20 anni dall’istituzione.

Il museo vanta quattro collezioni, tra cui i cimeli di Ricciotti Garibaldi, figlio diretto di Garibaldi che in quella casa ora museo ha vissuto quasi tutta la vita assieme alla moglie Costanza e i 13 figli.