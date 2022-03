Monterotondo – Allo Scalo topi di appartamento in azione all’ora di cena

Ronde notturne? Anche no. A Monterotondo Scalo, i topi di appartamento entrano in scena anche di giorno. O meglio verso sera. Come giovedì in via Col di Lana.

A denunciarlo la proprietaria di una casa svaligiata.

“Fate attenzione ladri di appartamenti” in azione, rivela su un social, “Sono senza paura e senza vergogna l’altra sera in via Col di Lana all’ora di cena hanno scalato fino al secondo piano dove sono stati visti (un po’ tardi).

Nel frattempo sono entrati al primo alzando la tapparella con un piede di porco, scassando una porta finestra”. “Dopodiché hanno rubato tutto quello che hanno considerato di valore. Ssono preparati, molto…Hanno bloccato la porta del ingresso dal interno giusto per poter “lavorare” indisturbati”. Poi lo sfogo: “Non potevate sbloccarla poi a cosa finita ? Non vi è bastato il danno ? Maledetti!”.

Qualcuno allora propone ronde notturne. La risposta social: “Ma se agiscono di giorno!”. Nel caso, per precisione, all’ora di cena.