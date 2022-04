GUIDONIA – Aeroporto, 4 milioni per riqualificare la vasca navale

Oggi, mercoledì 20 aprile, al Teatro Imperiale di Guidonia Montecelio il Sindaco Michel Barbet, insieme al Ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, all’Onorevole Sebastiano Cubeddu, al Comandante dell’Aeroporto Barbieri Giovanni Trebisonda, all’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti ed al Consigliere Comunale Giuliano Santoboni, ha presentato il progetto di recupero, restauro conservativo e valorizzazione ai fini museali della Vasca Navale presente all’interno della zona più storica dell’Aeroporto Barbieri, nell’ala denominata DSSE.

Il progetto, in collaborazione con l’Aeronautica Militare e il Comune di Guidonia Montecelio, verrà realizzato grazie all’importante supporto finanziario di oltre 4 milioni di euro della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della Struttura di Missione e ha l’obiettivo di compiere un passo in avanti verso la valorizzazione della storia del volo e della musealizzazione di esperienze di memoria da tramandare alle nuove generazioni.

“Il DSSE ha contribuito significativamente all’evoluzione della storia dell’aviazione e dell’aerospazio. Il progetto intende valorizzare la memoria e la storia del passato, per diffondere, in particolare verso le nuove generazioni, un nuovo senso di appartenenza e di coscienza civile“, commenta il Ministro Fabiana Dadone.

“Si tratta di un risultato frutto della collaborazione e della sinergia tra la nostra Amministrazione Comunale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Aeronautica Militare. Riqualificare un’area storica così importante è stato sempre uno dei nostri grandi obiettivi ed oggi diamo finalmente il via a questo nuovo percorso virtuoso“, conclude il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

Presente all’evento anche la dottoressa Lavinia Biagiotti Cigna, componente del comitato per gli anniversari di interesse nazionale ed una rappresentanza del liceo musicale IIS Via Roma 298 (Ex Majorana-Pisano), con il Dirigente Scolastico Eusebio Ciccotti, che ha suonato l’Inno di Mameli in apertura e due classi dell’I.C. “Leonardo Da Vinci” con la Dirigente Scolastica Gabriella De Marco.

A fine cerimonia il Sindaco Michel Barbet ha omaggiato il Ministro Fabiana Dadone con la donazione di una riproduzione della Triade Capitolina in compagnia dell’Associazione Le Vunnelle e la Presidente Agnese Bufalieri vestite con gli abiti tipici di Montecelio.