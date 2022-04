TIVOLI – Scontro frontale sulla via Tiburtina, due feriti in ospedale

Drammatico incidente stradale oggi, mercoledì 20 aprile, sulla via Tiburtina. Il bilancio è di due auto danneggiate e due feriti trasportati in ambulanza al pronto soccorso.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, l’incidente è avvenuto poco dopo le 12 nel tratto compreso tra l’incrocio con via Maremmana inferiore e l’intersezione con via Garibaldi,nel territorio di Guidonia Montecelio.

Stando ai primi rilievi della Polizia Locale di Tivoli intervenuta prontamente sul posto col Comandante Antonio D’Emilio, le auto coinvolte sono una Golf condotta da un uomo di 61 anni che viaggiava in direzione Roma e una Renault Clio diretta a Tivoli e condotta da un 40enne italiano con accanto una donna di 36 anni.

Per cause in corso di accertamento le vetture sono entrate in collisione con le rispettive parti fronte-laterali sinistre.

L’impatto è stato violentissimo a giudicare da come è stata ridotta la Clio. Il 61enne conducente della Golf e la passeggera della Renault sono attualmente al “San Giovanni Evangelista” di Tivoli in codice giallo.

La circolazione sulla via Tiburtina è bloccata.