FONTE NUOVA – Gettano rifiuti in strada, identificati due “zozzoni”

Nella giornata di ieri, giovedì 21 aprile, gli Ispettori Ambientali della “AISA” di Fonte Nuova Coordinati da Gianni Cannata, in servizio di vigilanza ambientale, in presenza del delegato del Sindaco al controllo del territorio e alle problematiche ambientali Antonio Lotierzo, hanno beccato due deturpatori ambientali “distratti” che hanno lasciato tracce di documentazione all’interno dei sacchi abbandonati sulla pubblica via.

Dopo svariate segnalazioni, gli Agenti Ambientali hanno accertato che un unico trasgressore ha abbandonato sette sacchi neri sopra il muro di recinzione della strada in via Salvatoretto, vicino al campo sportivo del Tor Lupara.

Un altro deturpatore è stato beccato su via Torre di Tucci, dove aveva abbandonato in mezzo alla strada un sacchetto di rifiuti, ma distrattamente aveva lasciato all’interno bollette intestate di casa.

Le relazioni di servizio sono state consegnate al Comando di Polizia Locale per i successivi atti amministrativi.

“Voglio complimentarmi con gli Ispettori Ambientali dell’associazione AISA diretti dal Coordinatore Gianni Cannata e coadiuvato da Luca Santoni – dichiara Antonio Lotierzo il delegato del Sindaco – per l’ottimo lavoro di repressione che stanno svolgendo sul territorio, dopo un periodo di prevenzione.

Questo è il risultato, che dopo le foto trappole dislocate sul territorio anche la vigilanza degli Ispettori Ambientali sta dando i suoi frutti, ma non basta: chiederò al Sindaco di ostacolare i deturpatori ambientali con sanzioni più elevate portando l’importo per chi abbandona rifiuti sul territorio almeno a 500 euro”.