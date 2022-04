Guidonia – Via libera a uno sportello di ascolto per under 35

Guidonia Montecelio avrà uno sportello di ascolto psicologico, tutto dedicato alla popolazione under 35.

Una importante iniziativa per la città che si concretizza – come fanno sapere in un comunicato – grazie all’impegno di Gioventù Nazionale, che in tutta Italia sta portando avanti il progetto, e a Fratelli d’Italia, che con Giovanna Ammaturo ha presentato la proposta al consiglio comunale di Guidonia Montecelio, che l’ha approvata all’unanimità.

“Una risposta di aiuto e sostegno ad una fascia di popolazione fortemente colpita dalle restrizioni subite durante la pandemia – spiega il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Mario Pozzi – senza dimenticare anche la funzione di indirizzo, che porterà, in caso di necessità, ad indicare agli utenti i servizi della sanità pubblica maggiormente idonei”. Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale confermano dunque la loro vocazione sociale, che sa guardare ai bisogni della cittadinanza, e dei giovani, in questo caso particolare”.

“Vulnerabilità e senso di incertezza. Questo è quello che i ragazzi e le ragazze in particolare hanno vissuto in questi anni – spiega Jacopo Caldarelli, responsabile cittadino del movimento giovanile di FDI – a causa della pandemia. Una problematica che riguarda tutto il Paese, che Gioventù Nazionale sta affrontando in tutta Italia e che noi siamo riusciti a portare nella nostra Guidonia, grazie all’impegno del partito e della capogruppo Giovanna Ammaturo, partito che si dimostra ancora una volta il più vicino alle esigenze delle persone”.