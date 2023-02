Gara di dolci e torte fatte in casa: sfida a Tivoli Terme

Torna la sfida a suon di mattarello nel quartiere termale con la “Gara di dolci e torte fatte in casa” organizzata dall’Associazione Arcobaleno e giunta alla sua quarta edizione.

Resta ancora una manciata di giorni per iscriversi gratuitamente e partecipare per chiunque voglia sfornare una ricetta personale da far assaggiare e mettere in mostra le proprie capacità.

Il termine per consegnare la scheda di adesione – disponibile presso il Bar Baraonda, in via dei Martiri Tiburtini 7, oppure on line inviandola poi come allegato per email all’indirizzo ass-arcobaleno-tivoliterme@live.it – è fissato per le ore 12 di mercoledì 22 febbraio.

Le preparazioni, cucinate esclusivamente in ambito domestico, saranno valutate da una giuria che vede come presidente la Maestra Pasticcera Emilia Panunzi che osserverà l’aspetto estetico, l’originalità e ovviamente il gusto e la bontà per dar un giudizio complessivo.

Ai vincitori (fino al 5′ classificato) spetteranno premi dal negozio di abbigliamento Le Pirri e buoni del Salone di Bellezza Non Solo Per Vanità.

La cerimonia di assaggio e premiazione di questa gara interculturale si terrà il 3 marzo 2023 alle ore 17 presso l’Auditorium della Scuola “Orazio” in Piazza Catullo, durante la quale verranno organizzati anche giochi e attività per intrattenere i bambini.

Ecco il link da cliccare per scaricare la scheda adesione e leggere il regolamento.