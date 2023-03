I soldi fanno la felicità? Pure la scienza ora dice sì

I soldi fanno davvero la felicità? Ora anche la scienza lo ammette. Sì, più soldi rendono più felici.

Il dettame della saggezza popolare “i soldi non fanno la felicità”, per ora può andare in pensione. Del tema se ne sono occupati per anni oltre Oceano. E la novità – ossia che i soldi fanno la felicità, o per lo meno contribuiscono alla felicità – non ha sorpreso poi davvero tutti.

Chi se ne è occupato

Da una parte Matthew Killingsworth, psicologo dell’Università della Pennsylvania, che da tempo sostiene come guadagnare di più porti a un maggiore benessere emotivo. Dall’altra Daniel Kahneman di Princeton, premio Nobel nel 2002 per i suoi studi sulla finanza comportamentale, secondo cui invece sopra una certa somma – 90 mila dollari, più o meno 84 mila euro – un aumento in busta paga non porta significativi miglioramenti dell’umore.

Aveva ragione Killingsworth dunque, riconoscono ora i due in uno studio congiunto appena pubblicato, nato proprio per dirimere il punto di vista diverso.

La nuova analisi lascia pochi dubbi: la felicità aumenta in maniera costante al crescere del conto in banca. Con una piccola precisazione però, che rende onore agli studi di Kahneman: per il 20% di esseri umani più infelicigli effetti positivi cessano a 100 mila dollari. Sopra quella somma il malessere è così profondo che anche diventare straricchi rende più felici.