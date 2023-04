GUIDONIA – Auto “spogliate”, il ritorno dei ladri di ruote

Sembra una scena risalente agli anni ‘70. Invece risale a ieri mattina, domenica 2 aprile 2023, in un centro abitato di Guidonia Montecelio.

Sono tornati i ladri di ruote, disperati che nel cuore della notte prendono di mira le auto parcheggiate in strada e fanno man bassa di pezzi di ricambio.

Ieri mattina sul Gruppo Facebook “I Pichini siamo noi” il proprietario di una Citroen ha allertato i residenti su quanto subito durante la notte in una strada centrale della zona residenziale di Guidonia Montecelio costruita negli ultimi trent’anni nelle campagne al confine coi Comuni di Sant’Angelo Romano e Fonte Nuova: ignoti avevano praticamente “spogliato” la sua auto di tutti gli pneumatici lasciando il veicolo su 4 blocchetti.

“Questo è il regaletto che ho trovato questa mattina – scrive il proprietario della Citroen – state attenti alle vostre macchine, se non si prendono provvedimenti per tutelarci può succedere anche peggio, non facciamo solo chiacchiere ma facciamo i fatti, bisogna mettere le sbarre agli ingressi di Pichini”.

Vale la pena ricordare che scene come quella resa pubblica ieri, tra gennaio e marzo del 2022, erano state frequentissime.

Nei primi tre mesi dello scorso anno, infatti le scorribande dei ladri di pneumatici furono inarrestabili e proseguirono con una media impressionante.

Nel mirino finirono, tra le altre, una Smart e una Fiat 500 parcheggiate in via Arsoli nel quartiere di Setteville Nord; una Ford Puma nel quartiere di Colle Fiorito; perfino una Fiat Punto per la guida dei disabili “spogliata” all’interno di un’autoscuola lungo la via Tiburtina.

Altri furti dello stesso genere furono segnalati in via La Maddalena a Setteville Nord e in via Cornelio Nepote nel quartiere di Marco Simone.

Il caso più clamoroso accadde all’alba di venerdì 18 febbraio 2022, quando nel mirino dei balordi finì una Renault in sosta in piazza Aldo Moro all’Albuccione: in quel caso i malviventi furono notati da un disabile che intervenne per sventare il furto, ma fu malmenato (GUARDA IL VIDEO).