Il copione è collaudato. Nel giro di pochi secondi con un frullino elettrico tagliano la serranda a metà.

Poi forzano la porta d’ingresso e fanno man bassa di merce e contanti.

Quindi si dileguano a bordo di un bolide favoriti dal buio della notte.

La scena è oramai diventata familiare ai commercianti di Mentana e zone limitrofe, tartassati da una banda di ladri che viaggia su un’Audi A3 Rs di colore nero.

I malviventi non stanno risparmiando nessuno: tabaccherie, bar, negozi di telefonia e perfino un forno.

Il nebbiogeno entrato in funzione nella Tabaccheria Moscatelli di Mentana

Gli esercenti più “fortunati” sono riusciti a limitare i danni grazie all’antifurto nebbiogeno, un sistema che entro 5 secondi dallo scattare dell’allarme emette una nebbia così fitta e intensa da azzerare completamente la visuale ai malviventi.

E’ quello che è accaduto alla “Tabaccheria Moscatelli” di via Antonio Moscatelli 316, a Mentana, a poche centinaia di metri dalla locale caserma dei carabinieri.

Ieri, domenica 2 aprile, la titolare Alessandra Moscatelli si è presentata presso la vicina stazione dell’Arma per denunciare il primo furto subito in dieci anni di attività nella tarda serata di mercoledì 29 marzo.

Le telecamere di video-sorveglianza della tabaccheria hanno ripreso la banda mentre entrava in azione alle ore 22,52. Un orario e soprattutto un luogo che la dice lunga sulla sfrontatezza degli autori.

Arrivati a bordo dell’Audi A3 Rs di colore nero coi i volti travisati dai passamontagna delle felpe, due banditi hanno forzato saracinesca e porta, mentre un terzo uomo è rimasto al volante dell’auto.

I due ladri non si sono arresi neppure quando è scattato l’allarme, ma hanno dovuto battere in ritirata nel momento in cui i locali della tabaccheria sono stati invasi dal fumo sprigionato dall’antifurto nebbiogeno.

Nella denuncia presentata ieri ai carabinieri la titolare ha riferito che la banda è riuscita a portar via circa 800 euro in contanti dal fondo cassa, oltre 80 tagliandi Gratta e Vinci degli importi più elevati, più biglietti per Cotral e Metro per un valore superiore ai 2 mila euro.

Il bar “Next Stop” al chilometro 23,718 della via Palombarese, a Sant’Angelo Romano

Nonostante il ricco bottino, i ladri hanno proseguito la scorribanda e verso mezzanotte hanno tentato l’assalto anche al “Next Stop”, il bar nell’area di servizio Ip al chilometro 23,718 della Via Palombarese, nel territorio di Sant’Angelo Romano.

Anche lì la banda ha tagliato la saracinesca, ma ha poi desistito, forse disturbata dall’arrivo di clienti del distributore Ip.

A sentire una delle titolari, le telecamere di video-sorveglianza hanno ripreso la solita Audi A3 Rs di colore nero, la stessa auto che nei mesi scorsi si è presentata più volte di notte davanti al locale: in un solo caso i balordi erano riusciti a fare irruzione, ma il nebbiogeno gli aveva mandato a monte il piano.

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la scia di assalti notturni agli esercizi commerciali a Mentana è lunga.

Nelle scorse settimane sono finiti nel mirino della banda un forno-pasticceria, sempre in via Moscatelli, la strada della caserma dei carabinieri, una tabaccheria nella parallela via Spontini, un bar e un negozio di telefonia in via Giolitti.

La caccia ai ladri continua.