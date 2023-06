TIVOLI – A Villa d’Este musica nel chiostro

Nel chiostro di Villa d’Este a Tivoli mercoledì 21 giugno, alle ore 17, Spoleto Archi Ensemble: Monica Pontini (violino), Francesco Enrico (violino) e Michele Spellucci (violoncello), eseguiranno Luigi Boccherini op. 34 e Josef Mysliveček op.4. Il concerto intende esprimere il messaggio di universalità e bellezza insito nel patrimonio culturale. Una verve creativa vivace e impetuosa, anche nei trii per due violini e violoncello, che tiene legati esecutore e ascoltatore ad un filo sempre teso di temi tanto funambolici per i musicisti quanto variegati e travolgenti per l’orecchio dell’ascoltatore.

Spoleto Archi Ensemble, un gruppo di musicisti a geometria variabile dal duo all’orchestra da camera, di rilevante e lunga esperienza, si occupa dello studio e dell’esecuzione di compositori che hanno operato (prevalentemente) in Italia e hanno portato lo stile italiano alle sue massime espressioni artistiche nel mondo. Originalità, vena melodica insuperabile, virtuosismo, gusto per il bello e per il cesello sonoro offrono all’orecchio dell’ascoltatore (spesso un principe o un cortigiano delle più importanti case reali europee) un percorso sonoro in grado di suscitare le più varie emozioni, dallo struggimento alla sfrenata gaiezza, in un vero e proprio divertimento sensoriale di grande valore estetico.

L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, diretto da Andrea Bruciati, è lieto di ospitare questi talenti del panorama musicale internazionale a Villa d’Este. Le VILLAE si connotano per la loro valenza emotiva, così come le vibrazioni e le onde sonore della musica. Questo dialogo tra le arti, diventa quindi l’elemento centrale di una nuova narrativa dei luoghi, il punto di partenza di un racconto tanto antico quanto attuale.

L’Istituto Villae aderisce così alle iniziative per la Festa della Musica 2023, un evento musicale che si tiene il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d’estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo.

Appuntamento nel Chiostro di Villa d’Este a Tivoli, tra le bellezze naturali che accompagnano la transizione crepuscolare, il 21 Giugno 2023 alle ore 17.00.

Ingresso gratuito al concerto: necessario il biglietto per la Villa