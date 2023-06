CASTEL MADAMA – Finanziata la ciclopedonale: unirà il centro con Tivoli

Castel Madama è ufficialmente entrata a far parte dei numerosi interventi che si svolgeranno tra Roma e provincia per il Giubileo 2025, detto anche “Anno Santo”, evento che ha luogo ogni 25 anni e che inizia con l’apertura delle porte della basilica di San Pietro nella Vigilia di Natale.

L’amministrazione comunale di Castel Madama, infatti, dopo aver presentato il progetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è riuscita ad ottenere un importante contributo di 900.000 euro dai fondi stanziati per il Giubileo 2025, che verrà destinato alla realizzazione di una pista ciclopedonale naturalistico-religiosa che unirà il paese con la città di Tivoli.

“L’opportunità avuta di poter realizzare sul nostro territorio un’opera così importante è il risultato di un lavoro corale per i cui esiti non posso non ringraziare ancora, a nome della comunità castellana che mi onoro di rappresentare, il Commissario Roberto Gualtieri e Marco Vincenzi in qualità di membro dell’Ufficio di Supporto per il Giubileo 2025.” Così commenta il risultato ottenuto il sindaco Michele Nonni, che conclude elencando le varie attività che quest’opera permetterà di svolgere e i benefici che apporterà al territorio.

“Ritengo che un investimento su un’infrastruttura di questo tipo, ovvero una pista ciclopedonale che si pone l’obiettivo di collegare Castel Madama con la città di Tivoli, non solo consentirà durante l’anno Giubilare di agevolare lo spostamento dei tanti pellegrini che raggiungeranno la nostra Regione e la città di Roma, ma al contempo sarà un’opera che incentiverà le pratiche sportive del camminare e dell’andare in bicicletta sia per motivi di svago che per motivi di studio, vista la presenza di numerose scuole secondarie di secondo grado presenti a Tivoli. Il tutto garantendo la dovuta sicurezza per le persone che vogliono usufruire di tale possibilità.” (C.N.)

