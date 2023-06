L’Arte in Cammino, 17 spettacoli nella Valle dell’Aniene (a ingresso libero)

Musica, danza e teatro nel cuore della Valle dell’Aniene. Ripercorrendo le tappe del Cammino di San Benedetto dal 24 giugno al 4 agosto, ARTE IN CAMMINO – Portraits on stage 2023 presenterà 17 spettacoli toccando Subiaco, Licenza, Gerano, Marano Equo, Anticoli Corrado e Cerreto Laziale.

Creato e organizzato dall’associazione Settimo Cielo con la direzione artistica di Gloria Sapio è il primo e unico festival – ormai alla IV edizione, che si svolge in estate lungo il territorio della Valle dell’Aniene e del Giovenzano attraverso incontri, laboratori, happening, performance e spettacoli di musica, danza e teatro, incentrata sul tema dell’Arte figurativa.

Il programma

Sabato 24 GIUGNO – MARANO EQUO Piazza del Municipio

h 21.00 LO FACEVO ANCH’IO- ANTEPRIMA Dittico Elalù

In un museo davanti ad un quadro completamente bianco, o a una tela tagliata o a una qualsiasi altra opera d’arte contemporanea, a tutti sarà capitato almeno una volta di esclamare: “Lo facevo anch’io!”.

Il testo di Alberto Rizzi, autore, regista e fondatore di Ippogrifo Produzioni, parte proprio dall’assunto del titolo per provare a conoscere l’universo misterioso dell’arte contemporanea, attraverso due addetti alle pulizie di una galleria d’arte, che si trovano a discutere sul tema incarnando due visioni opposte: lui non capisce il senso dell’arte contemporanea, lei ne è affascinata. Dalla realtà della galleria, prenderanno poi vita visioni ironiche, grottesche e poetiche, che svilupperanno i temi affrontati dai due protagonisti.

“Lo facevo anch’io” è una divertente cavalcata nel mondo dell’arte, che parte dalle prime incisioni rupestri per giungere al mondo della cryptoarte. Sarà forse il Tempo l’unico possibile giudice della produzione artistica dell’umanità? Mantenendo sempre un tono leggero e divertito, lo spettacolo ci ricorda che, come scrive con il neon l’artista Maurizio Vannucci: “All art has been contemporary”.

Domenica 25 GIUGNO – ANTICOLI CORRADO Piazza S.Vittoria

h 21.30 DRAMA SOUND CITY – Stalker Teatro

progetto e regia Gabriele Boccacini

musiche originali eseguite dal vivo Ozmotic: Stanislao Lesnoj e SmZ

performer Elena Pisu, Dario Prazzoli, Stefano Bosco

disegno luci Andrea Sancio Sangiorgi

foto di scena Giorgio Sottile

video Fabio Melotti

TRAILER: https://youtu.be/Zv07QOJ9t6Q

Quadri dalla periferia metropolitana per esplorare il fascino e le insidie di un mondo sconosciuto. Drama Sound City, in cui si intrecciano arte visiva e performativa, musica elettronica e pop sperimentale, conduce lo spettatore attraverso quadri visionari, scanditi da luci, azioni e suoni, che compongono e scompongono geometrie della periferia cittadina come in un time lapse che ne cattura le rapide trasformazioni, cogliendone i caratteri più solitari, notturni, enigmatici. Uno spettacolo dal forte impatto visivo e musicale. Un ponte tra electro music e performing art.

Venerdì 30 GIUGNO – MARANO EQUO- Piazza del Municipio

h 18.00 MALDANNO – Storie che curano – Florian Metateatro

di Isabella Micati, Alessio Tessitore, Flavia Valoppi

regia Flavia Valoppi

con Alessio Tessitore, Emanuela D’Agostino, Zulima Memba e Serena Di Gregorio

Una Torre-opera d’arte si alza al centro della scena, attira l’attenzione dei quattro protagonisti che presi dalla curiosità la smonteranno per raccontarla, ognuno una storia, ognuno un malanno da guarire con le parole.Le quattro storie, dai testi di autori di grande maestrìa come Rodari, Piumini, Tognolini, Nanetti, raccontano “la cura” attraverso la relazione, i gesti di generosità, l’immateriale che diventa medicina. Anche i bambini spettatori saranno coinvolti in questa riflessione, quando sul finale si cercherà il modo per ricomporre la Torre-opera d’arte, affinché tutti possano curarsi con la sua bellezza.

Sabato 1 LUGLIO h 21.30 – GERANO Piazza Sebastiano Conca

h 21.30 GIANNINO STOPPANI IN ARTE BURRASCA – Settimo Cielo

Spettacolo vincitore del Bando Nuove produzioni 2020 della Regione Lazio

Scritto e diretto da Giacomo Sette

Con Gloria Sapio e Maurizio Repetto

Assistente alla regia Marika Ruta

Musiche Andrea Cauduro

Scene Marco Malerba

Luci Luca Pastore

Costumi Milena Corasaniti

Figurine Gloria Sapio

Video Simone Galli

Disegni Giacomo Sette

Direzione tecnica Luca Pastore

Organizzazione Federica Terribile

In questo spettacolo si raccontano le vicende di Giannino Stoppani in Arte Burrasca, un bambino di dieci anni nella Toscana di fine ‘800, ispirato in parte alla mitica figura di Gianburrasca. Giannino è un bambino vivace, creativo, sensibile e intelligente: la sua vitalità e sincerità smascherano spesso l’ipocrisia e l’arroganza che governano il mondo degli adulti. Quella di Giannino, però, è anche una storia di riscatto, di crescita e di formazione: conservando la propria natura di bambino nonostante gli ostacoli e l’inevitabile maturazione, il nostro piccolo monello approderà alla pubertà come un eroe, guidando la rivoluzione dei bambini del collegio Pierpaolo Pierpaoli contro i terribili direttori! Un viaggio rap, comico e poetico nella mente di un bambino felice e coraggioso, adatto a tutte le età e a tutte le epoche!

Domenica 2 LUGLIO – ANTICOLI CORRADO Piazza S.Vittoria

dalle h 17.00 INSTALLAZIONI – Eclario Barone, Oriana Impei, Massimo Munari in collaborazione con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Istituto Musicale A.Corelli

Continuano le sperimentazioni tra arte e musica. Dopo un periodo di residenza artistica al Teatro La Fenice di Arsoli, alcuni allievi dell’Accademia di Belle Arti di Roma e i loro docenti Oriana Impei ed Eclario Barone, realizzeranno delle installazioni con materiali naturali e di recupero che, nel loro insieme, andranno a formare un Teatro Effimero diffuso. In questi spazi così allestiti ospiteranno concerti itineranti degli studenti del liceo musicale Corelli di Roma sotto la guida del maestro Massimo Munari. La performance musicale vedrà protagonisti due violinisti che eseguiranno musiche di Bela Bartòk, compositore per eccellenza legato alla musica popolare e contadina. Le radici della musica di Bartok si trovano infatti in quelli che sono i ritmi e le melodie di antichi canti popolari. Ciò da la possibilità di ascoltare una musica che suona “nuova”, ma che contemporaneamente deriva da un patrimonio musicale antichissimo.

Venerdì 7 LUGLIO h 21.30 – MARANO EQUO- Piazza del Municipio

In questo spettacolo si raccontano le vicende di Giannino Stoppani in Arte Burrasca, un bambino di dieci anni nella Toscana di fine '800, ispirato in parte alla mitica figura di Gianburrasca. Giannino è un bambino vivace, creativo, sensibile e intelligente: la sua vitalità e sincerità smascherano spesso l'ipocrisia e l'arroganza che governano il mondo degli adulti. Quella di Giannino, però, è anche una storia di riscatto, di crescita e di formazione: conservando la propria natura di bambino nonostante gli ostacoli e l'inevitabile maturazione, il nostro piccolo monello approderà alla pubertà come un eroe, guidando la rivoluzione dei bambini del collegio Pierpaolo Pierpaoli contro i terribili direttori! Un viaggio rap, comico e poetico nella mente di un bambino felice e coraggioso, adatto a tutte le età e a tutte le epoche!

Sabato 8 LUGLIO – SUBIACO – Teatro Narzio

h 21.00 IN TRENO CON SEGANTINI – Aria teatro

Testo e regia Giuseppe Amato

con Denis Fontanari

Lo spettacolo nasce da un immaginario viaggio del maestro Giovanni Segantini nei paesaggi interiori della sua anima e in quelli fisici della sua vita: dall’infanzia trascorsa ad Arco con la perdita della madre, alla scoperta di Milano con le sue avanguardie e i suoi primi studi in accademia, fino al trasferimento in Brianza e poi alla cara Svizzera. A queste geografie fisiche si accompagnano moti interiori, vivi e mai scontati, fatti di una ricerca artistica ininterrotta che durerà tutta la sua vita. La narrazione rispecchierà questo continuo movimento dell’anima e del corpo, sviluppandosi attraverso cifre stilistiche diverse e canali tematici sempre vari e mai scontati, per creare un unicum sfaccettato e ricco di interesse, come fu del resto il percorso di questo straordinario artista. Si aggiungono al racconto i momenti dell’infanzia sofferta, le evoluzioni del pensiero creativo, la gestazione del rapporto amoroso con i suoi paesaggi e le sue montagne.

Domenica 9 LUGLIO – ANTICOLI CORRADO Piazza Santa Vittoria

dalle h 17.30 L’IMBARAZZO DELL’INFINITO – Officine papage

Esperienza per spettatore solo

da un’idea di Marco Pasquinucci

drammaturgia di Mariagiulia Colace

ispirata al racconto Bugiardo! di Isaac Asimov

con Marco Pasquinucci e Mariagiulia Colace

audio e suoni Diego Ribechini

organizzazione Annastella Giannelli

produzione Officine Papage

TRAILER https://youtu.be/iW56Rgzdncw

Un essere umano di fronte ad un altro essere umano, che umano non è. Un essere umano di fronte a un umanoide, una macchina, l’estrema evoluzione della leva di Archimede. Identici in tutto e per tutto. Con una sola piccola differenza. Anzi due. La macchina per piangere ha una riserva limitata di lacrime. La macchina non ha una fine. Lo spettatore o la spettatrice sono invitati a partecipare ad uno spettacolo immersivo, che stravolge ogni ordinarietà teatrale per diventare un viaggio verso la scoperta del proprio mondo interiore. Un viaggio in cui le emozioni e il racconto si fondono con lo spazio che ospita l’evento. La performance – ispirata al racconto Bugiardo! scritto dal padre della fantascienza Isaac Asimov – avviene in diretta ma si segue in cuffia, tramite il proprio smartphone. Lo spettatore è solo, la sua unica compagna è una voce che racconta, che guida, che si confonde con i pensieri.

Venerdì 14 LUGLIO – LICENZA – Villa di Orazio

h 21.00 CHE ASPETTATE A BRUCIARMI? – NATA TEATRO

In casa mia mi hanno sempre raccontato la storia di mio zio Giordano Bruno Castagna un po’ distrattamente dicendo: “Si dai, non ti ricordi, lo zio Bruno, lo scultore, quello che poi è finito in manicomio…” A partire dal suo nome, incredibile, e dalle sue vicende che ruotano intorno alla cava di marmo in una Carrara degli anni ’30, nasce lo spunto per creare una narrazione che approfondisce il rapporto tra l’uomo e la montagna, racconta dell’incrocio tra la vita dello scultore Giordano Bruno Castagna e quella del filosofo Giordano Bruno, come se i due personaggi, accomunati dal nome, dovessero giocare le loro rispettive parti e, entrambi alla ricerca della verità e della felicità, vivere lo stesso tragico destino. Un lavoro di narrazione basato sull’indagine approfondita del passato, attraverso la ricerca sul campo, con un atteggiamento vitale, dettato da una curiosità onnivora, attenta a cercare indicazioni nella tradizione che possano raccontare il nostro vivere quotidiano, il nostro contemporaneo, un filo che unisca passato e futuro.

Sabato 15 LUGLIO – ANTICOLI CORRADO – Piazza S. Vittoria

h 21.30 OMBRE BIANCHE – LA LEGGENDA DEL FANTASMA DI AZZURRINA – Coppelia teatro

co-produzione: ERT |Emilia Romagna Teatro

drammaturgia, performer: Mariasole Brusa

puppets, costumi: Jlenia Biffi

musiche originali, pianoforte: Stefano Bechini

light designer: Andrea Napolitano

poesie: Alejandra Pizarnik

consulenza alla regia: Andrea Macaluso

consulenza tecniche vocali: Francesca della Monica

consulenza storica: Prof. Marco Ciardi | Università di Bologna

con il supporto di: La Corte Ospitale, Teatro Testori di Forlì, Teatro del Drago, Teatro Povero di Monticchiello, Nuova Accademia degli Arrischianti, Teatro Comunale di Sarteano, Teatro Comunale di Russi, Compagnia Iris, Rocca Manenti Sarteano

TRAILER https://youtu.be/ai2sP3tUkyk

Attraverso la potenza espressiva e immaginativa del teatro di figura viene messa in scena una delle leggende popolari più affascinanti della tradizione Italiana: quella del fantasma di Azzurrina di Montebello, bambina albina perseguitata perché considerata strega e scomparsa in circostanze misteriose nel 1375. Una riflessione poetica sulla diversità e sull’isolamento che nasce dalla memoria storica collettiva, sedimentata in secoli di racconti popolari e legata al periodo dell’Inquisizione in Romagna.

Domenica 16 LUGLIO – GERANO – Piazza Sebastiano Conca

h 21.00 AL DI LÀ DI OGNI LOGICA E RAGIONEVOLEZZA – Laboratori Permanenti – Settimo Cielo

Di e con Chiara Condrò, Stefano Skalkotos

Consulenza video : Salvatore Insana

Produzione: Laboratori Permanenti- Settimo Cielo

Spettacolo lectio diviso in due capitoli, dedicato all’Amore e all’Arte di Lea Vergine ed Enzo Mari Lea Vergine, pioniera e “scrittrice” della critica dell’arte del ‘900 e Enzo Mari, maestro indiscusso del design italiano, si incontrano per la prima volta nel 1965, e non si lasciano più. La loro storia d’amore, durata 54 anni e finita nel 2020 durante il Covid, attraversa un lungo periodo della storia italiana. Napoli, Roma, Milano, i progetti, le riviste, le mostre: il racconto di un’Italia vissuta nella trincea della contestazione culturale e politica, nella perenna ricerca di valori. Parole fortissime di due personalità fortissime, si intrecciano, si scontrano e si incontrano. Ci guidano verso una lettura e una riflessione sull’arte, o per meglio dire alla ricerca dell’arte “vera”, quella senza padroni e compromessi. La ricerca della dignità. La storia di due vite anticonformiste e libere, legate indissolubilmente l’una all’altra. Il primo capitolo, L’AMORE, sarà interamente dedicato alla vita privata, “terrena” di Lea ed Enzo…Prendendo spunto dai loro scritti tracceremo un percorso della loro infanzia e storia familiare, del rapporto di amore e odio per le proprie città natali, immagineremo le loro vite di studenti, l’avvicinamento all’arte, le speranze, i sogni, le sconfitte…fino ad arrivare al loro primo incontro e alla nascita della bellissima storia d’amore che li ha visti protagonisti, vissuta in anni pieni di fermento culturale, sociale e politico. Proveremo a raccontare insomma, una storia d’amore: la loro storia, piena di aneddoti ironici e avventure, nata in modo indissolubile in un’Italia lontana, l’Italia degli anni 60, dove la legge sul divorzio ancora non era stata approvata, e le coppie venivano persino denunciate per concubinaggio.

Venerdì 21 LUGLIO – SUBIACO – Teatro Narzio

h 21.00 RAPSODIA FANTASTICA – Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

con Nicola Mogavero – saxofono soprano e baritono

Mauro Vicona – corno

Alessio Pianelli – violoncello

Francesco Biscari – violoncello

Giacomo Cuticchio – pianoforte

L’evento presenta il Maestro Cuticchio al pianoforte accompagnato dal proprio ensemble di musicisti; un omaggio al lavoro degli opranti pupari e alle loro creature, evocate con citazioni sonore, incanti e suggestioni tra le armonie e i ritmi tipici del teatro delle marionette siciliane. La suite è suddivisa in tre movimenti: Incanto, Autoritratto di Astolfo e Finale. I temi raccontano delle narrazioni cavalleresche tipiche del teatro dei pupi come le battaglie, gli intrighi di palazzo, il “vantamento” dei paladini e la tradizionale parata che vede sfilare i cavalieri di Carlo Magno. I cinque musicisti combinano il suono di fiato, arco e tastiera su armonie e melodie composte da Giacomo Cuticchio e ispirate al Teatro dei Pupi, in una vivace reinterpretazione del mondo epico-cavalleresco

Sabato 22 LUGLIO – CERRETO LAZIALE – Piazza Santa Maria Assunta

h 21.00 SENTIERO – TRE / TPN e Andrea Cauduro

di e con Asya Romanova, Ana Stativa, Ivan Pohorielov e Andrea Cauduro

Questa performance multiforme è il punto di arrivo del percorso che i tre artisti ucraini Asya Romanova, Ana Stativa, Ivan Pohorielov uniti nel collettivo TPN, hanno intrapreso dal febbraio 2022 . Un tragitto che li ha portati a confrontarsi con l’irrompere della guerra, la fuga dal paese d’origine, l’interruzione improvvisa del proprio percorso di vita ma che, grazie all’accoglienza da parte di diverse Residenze artistiche nazionali nell’arco di questo anno, ha loro permesso di tramutarsi in creazione artistica e incontro con il territorio. Dalla ricerca e lo studio di miti, storie, fiabe e leggende delle Valle dell’Aniene, i giovani artisti hanno scoperto una corrispondenza tra le nostre immagini della Ninfe, e la leggenda ucraina su Mavka producendo materiali grafici e video. In collaborazione con il musicista e compositore Andrea Cauduro la performance esplorerà musicalmente anche la connessione tra strumenti e melodie tradizionali Ucraine, e le pratiche della musica contemporanea, quali field recordings, metodi di registrazione alternativi e musica moderna (tekno).

Venerdì 28 LUGLIO – LICENZA VILLA DI ORAZIO

h 21.00 BLU DIPINTO – Guascone Teatro

di Andrea Kaemmerle

con Giulia Pratelli (chitarra e voce) e Luca Guidi ( Chitarra)

BLU DIPINTO è uno spettacolo teatral musicale che gioca con grande leggerezza con i Rimbalzi d’arte, l’arte che influenza nuova arte, gli artisti di ogni tempo e disciplina che hanno influenzato altri pensieri ed altri capolavori. Le vite ed i pensieri di arte che aiutano la nascita di altri mondi. Spettacolo dedicato a Domenico Modugno cosi come al celebre quadro di Marc Chagall ed ai voli pindarici di ogni tempo. In scena dall’inizio alla fine i tre artisti conducono gli spettatori in una sana passeggiata mentale nei rivoli della leggerezza. Canzoni, aneddoti e pensieri filosofici faranno di quella notte un passaggio di bellezza. Giulia Pratelli è una bravissima cantautrice con molte partecipazioni a festival importanti, Luca Guidi un cantautore apprezzato e premiatissimo. Andrea Kaemmerle è un sagace sobillatore di risate e spacciatore di buonumore da ormai ben 30 anni.

Sabato 29 LUGLIO – SUBIACO – Teatro Narzio

h 21.00 EGON – SITE SPECIFIC – Versiliadanza

coreografia e interpretazione: Leonardo Diana

scenografie virtuali: PROFORMA – Nicola Buttari, Martino Chiti

musica: Andrea Serrapiglio, Luca Serrapiglio

organizzazione: Filippo Figone

con il sostegno di MiBACT – Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo, Regione Toscana, Comune di Firenze

e la collaborazione del Teatro Cantiere Florida di Firenze, Armunia / Festival Inequilibrio Deutsches Institut di Firenze

“Egon – Site Specific” è un progetto multidisciplinare incentrato sulla poetica dei pittori Gustav Klimt ed Egon Schiele, nella Vienna del primo ‘900. Il lavoro vede impegnato un danzatore e un video artista che hanno elaborato un linguaggio interconnesso tra le diverse discipline. Lo spettacolo si sviluppa nella relazione tra corpo, gesto e nuove tecnologie (con l’utilizzo di software interattivi).

Un lavoro nato riflettendo sul periodo della “grande Vienna”, definita dal neuroscienziato e premio Nobel Erik Kandel come “l’età dell’inconscio”, dove rilevante era la relazione tra le arti e le scienze. Una ricerca ispirata alle intenzioni dei due artisti di voler rappresentare tabù e archetipi, realtà rimosse e nascoste, attraverso simboli e figure, colori, gesti ed espressioni; corpi astratti dai propri contesti, che mostrano le loro ambiguità, figli delle contraddizioni della società nella quale sono costretti a vivere, oggi come allora. La loro riconsiderazione del femminile, l’utilizzo del nudo, la continua riflessione sulla sessualità e la sua influenza sulla psiche. Poetiche vicine quindi, per realizzare un’arte che in quanto tale aspirava ad essere eterna e soprattutto libera, incentrata sulla ricerca di un’introspezione psicologica comunicata ed espressa attraverso il corpo. Lo sviluppo della coreografia si muove tra conflitti e opposizioni, generati da dicotomie e binomi come eros e thanatos, apollineo e dionisiaco, simmetria e asimmetria, identità e doppio, riconoscimento e spaesamento. Leonardo Diana nella propria riflessione artistica sul doppio, lo specchio, la rappresentazione di sé e il narcisismo, continua ad approfondire la ricerca su questi temi universali, confrontandosi con i due artisti che hanno ostentato un radicale cambio di paradigma nella sfera dell’immaginario, illustrando un periodo carico di turbamenti storici ed esistenziali e rendendo manifesti impulsi interiori ed inconsci.

Domenica 30 LUGLIO – GERANO Piazza Sebastiano Conca

h 21.00 È TUTTA LA MIA VITA – CHARLOTTE SALOMON – Teatri d’Imbarco – Settimo Cielo

con Beatrice Visibelli

testo e regia Nicola Zavagli

produzione Teatri d’Imbarco con il sostegno MIC, Regione Toscana, Comune di Firenze e Settimo Cielo

e la collaborazione dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea

Arte per Resistere. Uno spettacolo volto ad indagare l’arte come strumento di resistenza all’orrore della guerra: una nuova scrittura dedicata alla vita e alle opere di Charlotte Salomon, pittrice ebrea morta giovanissima nel campo di concentramento di Auschwitz- Birkenau. Tutta la sua opera ( dipinti, testi, musiche) è raccolta sotto il titolo Vita? O Teatro?: l’infanzia felice, gli studi accademici, la rielaborazione del suicidio della madre, la fuga dal nazismo fino ai giorni prima dell’arresto. Un percorso interiore cadenzato come un vero e proprio copione teatrale e una moderna graphic novel. Nel racconto della tragedia Charlotte riscatta la sua personalità di donna, una donna che per mezzo della propria arte, fuggendo ogni vittimismo, si scrolla di dosso gli orrori che la circondano. Le sue opere sono adesso conservate al Museo Storico Ebraico di Amsterdam.

Martedì 31 LUGLIO – CERRETO LAZIALE – Via Torricello

h 21.30 MUSA E GETTA – DANCING BAREFOOT – Effimera teatro

di Ilaria Gaspari

Un reading per Jeanne Hébuterne

con Arianna Ninchi e Silvia Siravo

Musica dal vivo di Francesco Traverso

Una produzione EFFIMERA TEATRO

Musa e getta – Sedici scrittrici per sedici donne indimenticabili (ma a volte dimenticate) è un’antologia al femminile, curata da Arianna Ninchi e Silvia Siravo per Ponte alle Grazie. È anche un format al femminile per celebrare donne che hanno vissuto accanto a grandi uomini che hanno vissuto accanto a grandi donne. “Dancing barefoot” è il testo con cui, nella raccolta, la scrittrice Ilaria Gaspari incontra Jeanne Hébuterne, musa, sposa e amante di Amedeo Modigliani

Mercoledì 1 AGOSTO – LICENZA – Villa di Orazio

h 21.00 MUSA E GETTA – AUTORITRATTO DELLA MUSA MORTA – Effimera teatro

di Lorenza Pieri

Un reading per Kiki de Montparnasse

con Arianna Ninchi e Silvia Siravo

Musica dal vivo di Francesco Traverso

Una produzione EFFIMERA TEATRO

In Autoritratto della musa da morta la scrittrice, giornalista e traduttrice Lorenza Pieri incontra Kiki de Montparnasse. Modella e compagna del pittore e fotografo Man Ray (l’immagine della sua schiena nuda – Le violon d’Ingres -la consegna alla leggenda) ispirò molti altri artisti delle avanguardie parigine degli anni Venti e Trenta.. Protagonista di quel mondo, fu lei stessa pittrice, cantante e attrice, come racconta nell’autobiografia Souvenirs de Kiki.

Venerdì 4 AGOSTO – CERRETO LAZIALE – Piazza Santa Maria Assunta

h 21.00 LA SPOSA DEL VENTO – Percorsi Accidentali

Scritto e diretto da Giacomo Sette

Con Gloria Sapio e Maurizio Repetto

Musiche Andrea Cauduro

Luci e aiuto regia Luca Pastore

E’ il 1930 e il pittore e drammaturgo Oskar Kokoschka si trova ad Anticoli Corrado. Sta quasi ultimando il suo Mietitura sui Monti Sabini, quando decide di prendersi la sera libera per liberare la testa e non pensare a niente. Quella sera nel borgo di Anticoli c’è una festa, che finisce con uno spettacolo tra fuochi d’artificio, lanterne, benedizioni e operette. Immerso nel chiasso della festa il pittore rivive l’amore tormentato per Alma Malher, nato e finito vent’anni prima e di cui rimangono il capolavoro La Sposa del Vento e una bambola con le fattezze dell’amata. In un viaggio lisergico dove sagra popolare, cabaret, teatro immersivo si mischiano con brani teatrali di Kokoschka e momenti di puro spettacolo, Settimo Cielo traghetterà gli spettatori nel cuore delle passioni di uno degli artisti più importanti del Novecento.