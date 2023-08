GUIDONIA – Interrotti i treni Roma-Avezzano, scatta il divieto di sosta alla stazione

Tre giorni di disagi per i pendolari a causa dell’interruzione programmata della linea Roma-Tivoli-Avezzano annunciata da Trenitalia Spa per consentire al Gestore della infrastruttura interventi di manutenzione straordinaria sulla linea FL2 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo da venerdì 25 agosto scatta il divieto di sosta nei pressi della stazione ferroviaria di Guidonia per permettere la sosta degli autobus sostitutivi.

E’ quanto stabilisce l’ordinanza numero 292 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, lunedì 21 agosto dal Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi.

Il provvedimento prevede l’Istituzione di un segnale di DIVIETO DI SOSTA, con rimozione coatta, escluso pullman sostitutivi per la linea FL2, in Piazza Francesco Baracca compreso tra il civico 10, via Augusto Bordin e Largo Gramsci dalle ore 01,00 del 25 agosto alle ore 24 di domenica 27 agosto.

Trenitalia Spa ha previsto interruzioni della circolazione ferroviaria, ripartite in 2 fasi:

• Dal 25 al 27 agosto 2023 è prevista l’interruzione della circolazione nella tratta tra Lunghezza e Guidonia, durante la quale i treni circoleranno regolarmente tra Roma e Lunghezza e tra Guidonia e Tivoli\Avezzano;

• Dal 28 agosto al 17 settembre 2023 è prevista l’interruzione della circolazione nella tratta tra Bagni di Tivoli e Tivoli, durante la quale i treni circoleranno regolarmente tra Roma e Bagni di Tivoli e tra Tivoli e Avezzano.

Le tratte interrotte saranno garantite con bus che, laddove necessario, saranno prolungati anche oltre le stazioni limite dell’interruzione al fine di garantire la mobilità dei viaggiatori.

Allo scopo di garantire lo svolgimento regolare del servizio ed il trasbordo dei viaggiatori su autobus sostitutivi, anche il Comune di Tivoli ne garantirà la circolazione ed il parcheggio istituendo il divieto di sosta ai mezzi privati, delimitato da apposita segnaletica.

Saranno mantenuti liberi il piazzale della Stazione ferroviaria di Tivoli e parte del parcheggio di via Caio Plinio prossimo alla stazione di Bagni di Tivoli.

Relativamente al servizio bus, le relazioni attivate saranno le seguenti:

Dal 25 al 27 agosto 2023:

Avezzano – Lunghezza e viceversa;

Avezzano – Roma Tiburtina e viceversa;

Guidonia – Lunghezza e viceversa;

Lunghezza – Tivoli e viceversa;

Lunghezza – Valle dell’Aniene e viceversa;

Roma Tiburtina – Guidonia;

Tivoli – Roma Tiburtina;

Dal 28 agosto al 17 settembre 2023:

Avezzano – Bagni di Tivoli e viceversa;

Avezzano – Roma Termini;

Bagni di Tivoli – Tivoli e viceversa;

Bagni di Tivoli – Guidonia e viceversa;

Bagni di Tivoli – Valle dell’Aniene e viceversa;

Lunghezza – Guidonia;

Lunghezza – Avezzano;

Lunghezza – Tivoli e viceversa;

Roma Tiburtina – Guidonia;

Roma Tiburtina – Valle dell’Aniene;

Tivoli – Roma Tiburtina.

In merito al percorso dei bus, i punti di fermata per il servizio viaggiatori sulla linea FL2 saranno effettuati nelle seguenti località

Roma Tiburtina: piazzale Spadolini;

Roma Prenestina: piazzale di stazione;

Serenissima: fermata Atac “Tor de Schiavi” su Via Prenestina;

Palmiro Togliatti: fermata Atac “Martora” su Via Collatina;

Tor Sapienza: fermata Atac “De Cupis” su Via Collatina;

La Rustica Città: unificata con Tor Sapienza;

La Rustica UIR: unificata con Tor Sapienza;

Salone: unificata con Ponte di Nona;

Ponte di Nona: piazzale di stazione;

Lunghezza: fermata Atac su via di Lunghezza;

Bagni di Tivoli: via Caio Plinio angolo via Baccelli;

Guidonia: piazzale di stazione;

Marcellina – Palombara: fermata Cotral su SP 31a – altezza uscita stazione FS;

Tivoli: piazzale di stazione;

Castel Madama: bivio stazione su S.S.5 Tiburtina;

Valle dell’Aniene – Mandela – Sambuci: piazzale di stazione;

Vicovaro: bivio stazione su S.S.5 Tiburtina;

Roviano: bivio Roviano paese su S.S. 5 Tiburtina;

Arsoli: bivio stazione su S.S. 5 Tiburtina c/o fermata Cotral;

Oricola – Pereto: bivio stazione su S.S.5 Tiburtina;

Carsoli: terminal bus Cotral via Roma;

Sante Marie: bivio Sante Marie paese su S.S. 5 Tiburtina;

Tagliacozzo: terminal bus via Tiburtina (c/o sottopasso degli Angeli);

Colli di Monte Bove: unificata con Tagliacozzo;

Villa San Sebastiano: unificata con Tagliacozzo;

Scurcola Marsicana: piazza Risorgimento altezza edicola;

Avezzano: piazzale di stazione.